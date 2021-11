https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.11.2021 - Última actualización - 16:27

16:22

En el primer día la cumbre mundial por la conferencia de la ONU sobre clima, la joven sueca se dirigió a varias decenas de manifestantes congregados en un parque donde arengó a los asistentes con un discurso interrumpido por frecuentes cánticos.

En Glasgow Greta Thunberg encabezó una manifestación en Escocia para exigir más compromisos a la COP26 En el primer día la cumbre mundial por la conferencia de la ONU sobre clima, la joven sueca se dirigió a varias decenas de manifestantes congregados en un parque donde arengó a los asistentes con un discurso interrumpido por frecuentes cánticos.

La activista Greta Thumberg lideró este lunes una manifestación pacífica de ecologistas en Glasgow y dijo que los líderes mundiales reunidos en esa ciudad del Reino Unido por la cumbre de clima de la ONU no estaban tomando lo suficientemente en serio el problema del calentamiento global.



En el primer día la cumbre mundial por la conferencia de la ONU sobre clima COP26, la joven sueca se dirigió a varias decenas de manifestantes congregados en un parque de Glasgow, la más grande de las ciudades escocesas, donde arengó a los asistentes con un discurso interrumpido por frecuentes cánticos.





Allí, apoyada por el grupo ambientalista juvenil Fridays for Future, el organizador del encuentro, dijo que los políticos no se estaban tomando la crisis climática lo suficientemente en serio y que el cambio "no vendría" de los gobernantes presentes en la cumbre, sino de personas que se atrevan a un verdadero liderazgo en esta causa.





"Dentro de la COP sólo hay políticos y personas en el poder que fingen tomarse en serio nuestro futuro, que fingen tomarse en serio la presencia de las personas que ya se están viendo afectadas hoy por la crisis climática. El cambio no va a venir de ahí dentro. Eso no es liderazgo. Esto es liderazgo", aseguró Thunberg, señalando a los manifestantes.





Mientras tanto, más de 1 millón de personas firmaron una carta abierta de la activista sueca difundida hoy, en la que exige a los líderes que "afronten la emergencia climática".





En ella se exponen exigencias que deben cumplir los Gobierno para hacer frente al cambio climático, entre ellas mantener el objetivo de impedir que la temperatura global aumente más que 1,5°C este siglo respecto de los niveles preindustriales.

A todos los activistas que se encuentran en #Glasgow los convoco a una manifestación para llamar a los gobiernos del 🌍 que están en la #Cop26 a proteger la biodiversidad de los países del sur global, a las 4:45 pm Govan Festival Park.



Traigan megáfono y sus carteles 🌍#Cop26 pic.twitter.com/B5MfkaIX4k — Francisco Javier Vera Manzanares (@franciscoactiv2) November 1, 2021





Más temprano, la joven se reunió con la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, quien apreció su lucha.





Grupos de activistas planean ruidosas manifestaciones durante la COP26, en especial en los próximos días .





Uno de los más organizados, Extinction Rebellion, pareció dejar entrever su disposición a provocar disturbios y arrestos como manera de reclamar la atención de los líderes mundiales, y medios locales como Glasgow Times dijeron que la policía no descarta cientos de detenciones diarias si ese llegara a ser el caso.





Si bien la agrupación ecologista no adelantó cómo o dónde protestará, confirmó que utilizará la “acción directa no violenta”.





Para garantizar la seguridad, el Gobierno británico desplegó más de 10.000 agentes especialmente capacitados equipados con dispositivos de alta tecnología.



En tanto, la organización ecologista Greenpeace logró hoy la autorización de las autoridades escocesas para poder navegar con su barco Rainbow Warrior por el río Clyde, que pasa por Glasgow.





Greenpeace reiteró hoy su determinación a llegar con el barco hasta la ciudad, pese a que las autoridades le han prohibido ingresar al puerto.





Para completar el caos de la ciudad, entre autopistas y calles cortadas por la seguridad que provocó la llegada los líderes mundiales, cientos de trabajadores del servicio de recolección de basura declararon una huelga exigiendo mejores salarios.





Un total de 1.500 empleados paralizaron sus tareas dejando los contenedores sin vaciar y las calles llenas de basura.

Con información de Télam