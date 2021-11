"La pelea por el título puede reeditar la de Senna y Prost"

El director de la escudería Mercedes, Toto Wolff, vaticinó hoy que si Max Verstappen y Lewis Hamilton llegaran a discutir el título de Fórmula 1 en la carrera final de Abu Dhabi, en diciembre próximo, "podríamos revivir aquellas peleas de los años ochenta entre (Ayrton) Senna y (Alain) Prost".

Toto Wolff thinks this year's championship could be decided by a collision at the final race 👀💥 pic.twitter.com/a1ETrozs46