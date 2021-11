Científicos de Estados Unidos y Japón confirmaron que el núcleo terrestre no es sólido

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 01.11.2021

Un reciente estudio indica que el núcleo terrestre no es "una aburrida bola de hierro”, como se pensaba en los últimos cincuenta años, sino que tendría una consistencia metálica que varía de dura a líquida. Esta conclusión permitirá entender mejor la relación entre el centro de la Tierra y la actividad magnética.

Científicos descubren un “nuevo mundo oculto” en el centro de la Tierra

Un equipo de investigadores de los Estados Unidos y Japón llegaron recientemente a la conclusión de que existe en el centro de la tierra “un mundo oculto”, diferente al que se creía que existía hasta ahora. De acuerdo con este estudio, el núcleo del planeta no sería completamente sólido, como se pensaba, sino que tendría una consistencia metálica que varía de dura a líquida.

El novedoso descubrimiento fue realizado por investigadores del Instituto de Geofísica y Planetología de Hawái, Estados Unidos y de la Agencia de Ciencia y Teconología Marina-Terrestre, de Japón, y fue publicado en un reciente artículo en la revista científica Physics of the Eearth and Planetary Interiors.

En referencia a la importancia quetiene el hallazgo de la nueva estructura del corazón de la Tierra, Jessica Irving, sismóloga de la Universidad de Bristol, Inglaterra, señaló para la revista de divulgación científica Live Science: “Estamos encontrando un mundo oculto completamente nuevo. Cuando más lo miramos, más nos damos cuenta de que no es una aburrida bola de hierro”.

En efecto, durante más de medio siglo, para el mundo científico, el núcleo terrestre estaba conformado por una masa de hierro compacta y sólida. Por ello, este nuevo estudio abre un panorama novedoso que puede ofrecer más revelaciones en los próximos tiempos.

Para llegar a relevar la estructura del centro terrestre, Irving explicó que se recolectaron datos de ondas sísmicas generadas por terremotos a lo largo de los años. De este modo, los geofísicos pudieron crear una imagen del funcionamiento interno del planeta, de manera “similar a la de una tomografía computarizada de una persona”, graficó la sismóloga.

Irving detalló también que existen dos tipos de ondas principales: las de compresión en línea recta y las de corte onduladas. Cada una de estas ondas pueden viajar de un extremo al otro de nuestro planeta, y, dependiendo del material que atraviesan o por el que pasan, su velocidad y dirección se modifican.

En este sentido, Rhett Butler, autor del estudio publicado en Physis of the earth and Planetary Interiors, señaló en su informe que las ondas de corte onduladas se desviaron en ciertas áreas, y que eso es lo que les ha permitido deducir que el núcleo no es sólido en su totalidad.

Mediante este sistema de inspección del núcleo terrestre, pudieron concluir que el mismo contiene fragmentos de hierro blandos y líquidos que están cerca de su superficie. “Observamos muchos detalles dentro del núcleo interno que no veíamos antes”, expresó el investigador.

Además de abrir un nuevo panorama sobre lo que se creía acerca del centro de la Tierra, el estudio brinda otro importante aporte, ya que podría revolucionar la apreciación que se tiene acerca del campo magnético del planeta, que depende en gran medida del núcleo interno. Este nuevo estudio permitirá entender de mejor manera la relación que hay entre el interior terrestre y su actividad magnética.