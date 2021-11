https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 01.11.2021

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional también abarca regiones de las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes.

SMN Se renovó el alerta meteorológico "amarillo" por tormentas y ahora incluye a todo el centro norte santafesino

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó durante la tarde del lunes la previsión climática y advirtió sobre "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Foto: SMN

El fenómeno abarca el centro norte de la provincia de Santa Fe, así como zonas de las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos y Corrientes.

Este alerta "amarillo", según la clasificación del SMN, indica que durante las horas del martes, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, pudiendo estar acompañadas de intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera localizada.

Además, el organismo recomienda:

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades.Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.