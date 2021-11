Precios estables para la soja, el trigo y el maíz

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La oleaginosa cerró en US$ 350 por tonelada, mientras que en moneda local el precio fue de $ 35.000.

El trigo y el maíz acapararon el interés de los negocios en el inicio de la semana en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que ambos granos y la soja disponibles operaron estables en US$ 230, US$ 192 y US$ 350 por tonelada, respectivamente.

De esta forma, las entregas inmediata, contractual y para fijaciones de soja se pactaron nuevamente a US$ 350 por tonelada, mientras que en moneda local el precio fue de $ 35.000.

Del mismo modo, las entregas inmediata, contractual y para noviembre de trigo se comercializaron sin cambios en US$ 230.

Diciembre se mantuvo en US$ 235 por tonelada, mientras que la posición de enero 2022 permaneció en US$ 245.

Por su parte, el maíz con entrega inmediata permaneció en los US$ 192 por tonelada y la entrega en diciembre subió US$ 2 hasta los US$ 195.

Además, la entrega en marzo de 2022 fue de US$ 198, una suba de US$ 3 tres sobre la rueda del viernes; abril mejoró US$ 3 hasta US$ 193; a US$ 192 cerró mayo, un alza de US$ 2; junio se mantuvo en US$ 183; y julio avanzó US$ 5 hasta los US$ 178.

Por último, el girasol disponible se ubicó en US$ 420 por tonelada, mismo monto que para las ofertas con entrega entre diciembre de este año y marzo del 2022.