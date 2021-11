https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 01.11.2021

Un DT “tocado” y bastante desilusionado

Domínguez hizo un "mea culpa"

“Quiero que el hincha nos exija más”, dijo el DT sabalero. “El fútbol argentino es muy parejo y si uno no está preparado para venir a esta cancha y jugar esta clase de partidos, las aspiraciones pueden cambiar y yo no quiero cambiar”, señaló.

Por Enrique Cruz SEGUIR “Quiero hacer un mea culpa de estos vaivenes. Necesitamos de la motivación propia, del amor propio, necesitamos dar más para estar a la altura. Quizás no les llega mi mensaje y por eso asumo la responsabilidad. El sábado tenemos un partido parecido a éste, porque llegará a nuestra casa un rival que pelea por mantener la categoría. Y tenemos que prepararnos para jugar esta clase de partidos”, fue lo primero que dijo Eduardo Domínguez después del partido, tras explicar algo de lo que le pasó a Wilson Morelo. “En el primer tiempo, la decisión y la motivación del rival fue más alta y allí hubo una clara diferencia. El mensaje debe ser más fuerte”, continuó expresando el técnico sabalero. Tenés que leer Colón y sus individualidades: nada por aquí y nada por allá “Con Góez buscamos mayor tenencia de pelota y paciencia para atacar, mientras que con Ferreira quise tener un poco más de desequilibrio, pero no lo conseguimos. Quisiera que el hincha entienda que este grupo de jugadores consiguió algo que nunca antes se había logrado y todos están compitiendo por algo que nosotros ya logramos, porque ganamos el título y ya estamos clasificados para la Copa. Necesitamos más de todos lados, hasta del mío. Quiero que el hincha nos exija más”, señaló Domínguez, hablando de los cambios y esperando que el hincha sea más exigente. Y agregó que “estoy cansado de salir a la calle y que todos me digan ‘gracias’. Quiero que el hincha no nos agradezca más y nos exija. Es lo que estamos necesitando, porque a veces jugamos bien y a veces corremos atrás de la pelota, como hoy”. Para concluir, dijo que “hay que tener los pies sobre la tierra y no creernos más de lo que somos, porque cuando eso pasa, nos chocamos contra la pared. Es muy difícil que un equipo que sale campeón, repita al torneo siguiente, salvo alguno de los grandes. Generalmente, cuando un equipo sale campeón, en el torneo siguiente está entre el puesto 10 y 15, porque cuesta repetir. De todos modos, yo insisto en que el hincha tiene que exigirnos más, porque eso nos obligará a encontrar la motivación que por allí se pierde”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

