Oficial: Juan Manuel Cerúndolo se clasificó a las Next Gen Finals

Tras un espectacular 2021, el juvenil tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo (85º) aprovechó el abandono del canadiense Félix Auger-Aliassime (11º) y aseguró su participación en las Next Gen Finals, torneo que reúne anualmente a los mejores ocho jugadores sub-21 de la temporada.

La espera valió la pena para el menor de los hermanos Cerúndolo, porque la cuenta oficial de la competición anunció finalmente este lunes su presencia en la cita, la cual se realizará en Milán, Italia, y será el primer jugador sudamericano en la historia en participar.

The first South American to qualify for Milan 👏 🇦🇷



Following Felix Auger-Aliassime’s withdrawal, @juanmacerundolo has qualified for @intesasanpaolo #NextGenATPFinals pic.twitter.com/bVC6IOIIf6