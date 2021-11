Rumores sobre un nuevo conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la pelea por los mensajes con la “China” Suárez y una supuesta reconciliación, la mediática viajó sola a Milán y publicó una polémica historia.

Desde hace más de tres semanas, Wanda Nara y Mauro Icardi están en el foco de la tormenta mediática tras el conflicto por los polémicos mensajes del futbolista con la “China” Suárez, filtrados por la propia Wanda.

Si bien, estuvieron a punto de firmar el divorcio y hasta se atacaron públicamente de forma terribles sobre su familia, la “botinera” y el del PSG apostaron al amor y decidieron reconciliarse.

Sin embargo, parece ser que la pareja estaría atravesando una nueva crisis de pareja ya que Wanda viajó a la ciudad italiana de Milán sin su pareja y sin sus cinco hijos, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesa e Isabella.

Foto: Captura de Instagram

Con esta polémica historia de Instagram, compartió una postal desde un avión en la que escribió "Chau" y agregó la canción "Maldita foto", de Tini Stoessel y Manuel Turizo.

La letra podría interpretarse como un signo de ruptura: "Otra noche sin ti. Ya no sé qué es dormir. Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros'. Otro día sin ti. Si salió el sol, no lo vi. Corazón roto. Tanto me duele que ya ni quiero otro".

WANDA voló a Milán. Nuevamente. pic.twitter.com/vr2wh7CIRa — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 2, 2021

Como es costumbre, el periodista Ángel de Brito confirmó que algo sucede en la interna de la pareja al compartir un meme y el mensaje “Wanda viajó a Milán. Nuevamente".