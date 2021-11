Diego Schwartzman se presenta en Paris

El tenista Diego Schwartzman buscará este martes ante el australiano John Millman el pase a la segunda ronda del Masters 1000 de Paris, torneo que se disputa sobre cancha dura y que reparte más de 3 millones de euros.

El "Peque", número 15 del ranking ATP y que viene de caer en los cuartos de final del torneo de Viena ante Frances Tiafoe, tendrá ante Millman su tercer enfrentamiento. El último de ellos fue en el Masters de Roma y que terminó a favor del argentino.

Cabe destacar, que este lunes quedó eliminado el azuleño Federico Delbonis quien no pudo superar la primera ronda y cayó en sets corridos frente al británico Cameron Norrie.

There's nobody else like Novak 💪#RolexParisMasters | @DjokerNole pic.twitter.com/h9RSBvsqsj