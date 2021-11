¿Por qué es importante consumir peras con regularidad?: conocé sus beneficios

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 02.11.2021

Esta fruta presenta un gran valor nutritivo, ya que son una excelente fuente de fibras dietarias, un nutriente que desempeña un papel clave en nuestro cuerpo.

Las peras son frutas altamente nutritivas y agregarlas a la dieta puede traer diversos beneficios a la salud.

La web de la Escuela de Medicina Harvard (Estados Unidos) ha elegido a la pera como la fruta del mes. Esto se debe, en gran medida, a su valor nutritivo y la posibilidad de utilizarla en diferentes platos, desde ensaladas hasta postres.

El ente destacó que las peras son una excelente fuente de fibras dietarias, un nutriente que desempeña un papel clave en nuestro cuerpo. Ayudan a regular el proceso de digestión y mantener la buena salud del intestino, entre otras cosas.

"Hay alrededor de seis gramos de fibra en una pera de tamaño mediano", detalla la nutricionista estadounidense Amy Goodson a Eat This, Not That! (ETNT), una web dedicada a la alimentación saludable.

Las peras también pueden ayudar a mantener sano el corazón. Esto se debe a que son alimentos ricos en varios compuestos vegetales beneficiosos —los llamados fitonutrientes—, incluidas las catequinas.

Estos antioxidantes, también son encontrados en abundancia en las manzanas y el cacao. Pueden ayudar a reducir la presión arterial, mejorar la salud de los vasos sanguíneos y evitar la formación de los coágulos de sangre, sostiene la Escuela de Medicina Harvard.

Las peras, además, colaboran para hacer más saludables y fuertes los cabellos, las uñas e incluso la piel, asegura la nutricionista estadounidense Kristin Gillespie.

"Es ampliamente conocido que las peras tienen numerosos beneficios para la salud. Sin embargo, su impacto positivo en nuestro cabello, piel y uñas es menos conocido", dijo la especialista a ETNT.

Según Gillespie, esto se debe a que las peras son ricas en vitamina A, zeaxantina y luteína, nutrientes que trabajan en conjunto para mantener saludables a estas partes del organismo.