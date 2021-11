Piden indagatoria para cinco policías del Comando por fraguar un procedimiento

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Me engancharon con la balanza, 135 lucas y 80 gramos", dijo Mario M. en una conversación telefónica con una persona de su confianza, al referirse a un procedimiento practicado a mitad de año. En el acta figuraban $ 3.150 y 29 gramos de cocaína.

El fiscal Federal Nº 2 Walter Rodríguez solicitó la declaración indagatoria para cinco policías del Comando Radioeléctrico de Santa Fe, sospechados de haber fraguado un acta de procedimiento en el que secuestraron dinero y cocaína en una cantidad mayor de la que finalmente dejaron constancia.

Una escucha telefónica a uno de los narcos detenidos, que circunstancialmente estaba siendo investigado, puso de resalto la irregularidad que desencadenó la citación judicial.

El 6 de julio, en horas de la tarde, una pareja de policías -el oficial Exequiel A. y la suboficial Belén J.-, iniciaron una persecución en Francisco Aroca y Combatientes de Malvinas. Iban tras una camioneta VW Amarok con dos ocupantes que desoyeron la voz de "alto" y emprendieron una breve fuga que terminó a la altura del Camino Viejo a Esperanza, en el noroeste de la ciudad capital.

Acta fraguada

Los únicos dos ocupantes del vehículo -Alberto Fabián S. y Mario Antonio M.-, fueron reducidos e identificados por los uniformados, que pidieron apoyo en forma radial y la presencia de dos testigos ante el hallazgo de estupefacientes.

Así llegaron tres unidades más, a cargo del subinspector Cristian M. la primera; el subcomisario Luis M -jefe a cargo del Comando- en el segundo; y el oficial Gustavo M., éste último a cargo del traslado de los dos testigos de actuación, en el tercer patrullero.

Luego de labrar el acta, el personal del Comando puso en conocimiento de las actuaciones a la Brigada Operativa Nº 1 (antinarcóticos) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ante la cual dejó constancia del secuestro de una billetera con $ 3.150, una balanza de precisión que estaba debajo del asiento del acompañante, y 29 gramos de cocaína.

Otra investigación

Por esos hechos el fiscal Rodríguez pidió la indagatoria por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización" para el conductor y el acompañante de la Amarok, los cuales ya estaban siendo investigados por la Fiscalía Nº 2 por ese mismo delito desde el 2020.

Como ambos recuperaron la libertad tras el procedimiento de mediados de año, la Justicia ordenó sus detenciones, una de las cuales se concretó a mediados de octubre (Mario Antonio M. fue indagado el lunes pasado); mientras que su cómplice Alberto Fabián S. permanece prófugo a la fecha.

A propósito de las citaciones a indagatoria formuladas el pasado 5 de octubre por el fiscal Walter Rodríguez, éste planteó allí sus dudas acerca de la cantidad de cocaína secuestrada y el dinero incautado por el Comando.

"Nos engancharon"

Lo hizo a partir de una escucha al teléfono de uno de los involucrados, que luego de recuperar la libertad le dice a un amigo: "recién me largan… de Drogas… me engancharon con la balanza y ciento treinta y cinco lucas… me engancharon con 80 gramos...", reconoció. Y agregó: "...no perdí la camioneta… me sacaron las ciento treinta y cinco lucas..."; y para rematar dice: "… a mí y a Fabi nos engancharon...", lo cual no deja dudas que se refería al procedimiento de las horas anteriores.

En ese sentido, el juez federal actuante ordenó el secuestro del libro de guardia del Comando del día del procedimiento, así como los datos relativos al uso de los cuatro móviles que participaron del procedimiento, medida que estuvo a cargo de la Policía Federal local.

Para el fiscal se encuentra probado que los uniformados modificaron el escenario a los fines de que ambos detenidos puedan recuperar la libertad en forma casi inmediata, engañando así a las autoridades judiciales competentes. No así el personal de la Dirección de Narcocriminalidad, cuya intervención dejó a salvo el fiscal.

En resumen, la fiscalía pidió que los cinco policías provinciales sean citados a prestar declaración indagatoria por los delitos de "falsedad ideológica de documento público; sustracción de elementos probatorios; encubrimiento por alteración y y desaparición de rastros del delito agravado por tratarse de un delito especialmente grave, actuar con ánimo de lucro y por ser funcionarios públicos; incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad".