https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 02.11.2021 - Última actualización - 14:26

14:17

La panelista reveló en LAM detalles de la fuerte conversación que tuvo con la actriz y en donde enrostró que se habla de su vida sexual porque no se sabe nada de su carrera.

Tras el escándalo con Icardi y Wanda Nara La China Suárez y Yanina Latorre protagonizaron un tremendo cruce por teléfono: ¿qué se dijeron? La panelista reveló en LAM detalles de la fuerte conversación que tuvo con la actriz y en donde enrostró que se habla de su vida sexual porque no se sabe nada de su carrera.

Eugenia China Suárez se comunicó telefónicamente con Yanina Latorre para reclamarle por sus dichos en LAM (El Trece). La angelita no se quedó callada, la destrozó y contó en vivo los detalles de la tensa charla.

"Me llamó y me dijo de todo. Pero no sabés todo lo que le dije: mocosa, impertinente, tengo 50 años, a mi me vas a respetar", empezó contando Yanina Latorre. Y detalló: "Me reclamaba la data de Maite (Peñoñori) de ayer, que yo justo no la había dado, sobre el novio español. No me lo negó, evidentemente esta con el chico. Me quería explicar que el chico no estaba de novio y estaba solo, porque (ella) tiene fama de robanovios/robamaridos", indicó.

El punto es que cuando Maite lanzó esa data, Yanina llamó a Andy Mc Dougall, un relacionista público amigo íntimo de la China, para corroborar que el empresario español, Armando Mena Navareño, no estuviera en pareja con una influencer según había trascendido. Eso enfureció a la actriz, quien decidió enfrentar a la angelita. "¿Qué obsesión tenés conmigo?", le recriminó la China a Yanina mientras comía, según indicó la contadora. "Ninguna, reina, trabajo y chequeo data porque no soy mentirosa", le respondió la panelista de LAM.

"Estoy podrida que hagan programas enteros hablando de mi", le retrucó la actriz. "¿Perdón? Hacemos programas sobre Wanda Nara, que es la famosa. Vos venis a ser la tercera en discordia que se garcha al marido", le lanzó. "No me negó nada (lo de Mauro Icardi), pero dijo que no llamó para hablar de Wanda sino de su novio nuevo, que aclaremos que está soltero porque ella no es ninguna roba novios o roba maridos”, aclaró Latorre.

"Ella gritaba y yo le dije que me bajara dos tonos, soberbia antipática, seca, maltratadora", se cruzaron. "Es la segunda vez que te llamo", le dijo la China". "Pero ¿Quién sus? Sabes lo patético que es tener tu edad, ser actriz, cuidate, protegete. Se habla mas de tu conch* que de tu carrera. En todos los programas hablamos de tu vida sexual, no de tus actuaciones, si ganaste un premio. Nadie sabe nada de tu carrera", la ninguneó Latorre a Suárez.

Después, sumó detales en un ida y vuelta con Ángel de Brito. "Me dijo que no le gritara porque a ella no le gritaba ni su mamá, a lo cual le dije que había hecho muy mal y que tendría que haberle pegado dos gritos, que así salió. Me dijo que yo había estado en su lugar pero le dije que no, que fui cornuda y que fue el polvo más caro de la vida de mi marido".

"Le dije que en todos lados dicen que es put*, pero que para mi no era put*, es mala persona y que de eso no se volvía", señaló con dureza. "Le cagaste la vida a Eugenia Tobal, a Pampita, le estas cagando la vida a Wanda Nara y a unos cuantos más que tengo data, que no doy nombres porque todavía no se han separado", agregó filosa Yanina.

Además, Yanina Latorre le dijo a la China Suárez que la gente que vende información sobre ella es su mismo entorno, que son los que filtran todos los datos que luego trascienden en TV.

"Entiendo que no se le puede caer sólo a ella pero cuando fue lo de Tobal, se mostró muy altanera. Fría y asquerosa como es siempre y después se comprobó. Cuando fue lo de Pampita, dijo que no había hecho nada y que una loca salió a pegarle y después armó una familia... o sea... es muy difícil creerle", cerró Ángel de Brito.