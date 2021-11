https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 02.11.2021

15:02

Línea directa: pérdida de agua, precios cuidados, Día de los Fieles Difuntos y otros mensajes Nuestros lectores se comunican para dejar sus observaciones, reclamos y recuerdos.

Pérdida de agua

LILIAN ORELLANO

"Ante la imposibilidad de comunicarme con Aguas Santafesinas (no atienden mi llamada) les comunico que desde el día 30/10, 20 hs, hay una gran pérdida de agua potable en Vélez Sarsfield 5442, entre Salvador del Carril y J.M. Zuviría. Hay rotura del pavimento con hundimiento. Le pido al diario que me publique urgente este reclamo".

****

Los precios cuidados, ¿a dónde están?

UN LECTOR

"Estoy observando con sorpresa y preocupación que en general no se está cumpliendo el programa de precios congelados. Acabo de pasar por una sucursal de una cadena de supermercados. Por supuesto que los precios congelados no existen. Parece que lo dictaron para otro país. Lamento esto y también que el gobierno de la provincia se haga el distraído y no colabore con este programa. La Secretaría de Comercio Interior de la provincia, ¿dónde está?".

****

Llegan cartas

Volvé...

LIDIA

Cuando puedas, volvé. Un ratito nomás, lo suficiente como para mirarte a los ojos una vez más y tomar tu mano.

Volvé sin avisarme, en puntas de pie, a cualquier hora del día. Yo no te estoy esperando, pero me gustaría verte una vez más, es que aquí por momentos hace frío y necesitaría un abrazo tuyo.

Quizás no sepas que me hace falta verte como por arte de magia, por eso te pido... volvé. Te prometo que no voy a llorar, ni intentaré retenerte.

Simplemente, quiero ver tu sonrisa blanca una vez más, aunque sea la última. Quedó un huequito en mi corazón, y es por allí donde se cuelan los suspiros, los recuerdos. Por eso volvé... y tapalo con una última palabra. Volvé con un abrazo que recomponga mi alma, que selle todas las fisuras que provocó tu ausencia.

Volvé... y te dejaré partir sin reproche, con mi mejor sonrisa. Volvé para despedirte como debiste haberlo hecho. Cuando quieras, cuando puedas, volvé y date una vueltita por mis sueños.

Y después, volvé a tu lugar, allí donde te escapaste tan rápidamente sin nada en los bolsillos, sin equipaje... Allí donde yo no puedo verte.

¡¡Qué bueno sería!!

(Autor anónimo)

****

Reunión

JUAN R. BELL

Desde hace muchos años, vengo advirtiendo que el daño a la Tierra, a nuestro único mundo habitable, es el humano, debido a la cantidad enorme de seres que han poblado al planeta. Se reúnen en Roma y dicen tratar los males de la humanidad. Cínicos y mentirosos. No arreglan nada, solo continúan con más contaminación volando hacia ese país.

En el año 1800, los humanos, solamente eran mil millones. 221 años después, somos más 7.800 millones. Pero a pesar de haber muerto varios millones, se ha continuado con la pro-creación de seres humanos. Ahí, está el drama. Se continua con la descontrola reproducción en forma incoherente. Lo ha dicho uno de los más grandes millonarios. "Habría que eliminar al 95% de la población". Sin llegar a eso, bien podríamos poner límites a la reproducción humana y dejarse de perder tiempo y hacer estupideces, solo para hacerse ver. ¿Por qué no usaron Internet y se comunicaron todos, sin desplazamientos?

Estamos próximos a los 8.000 millones de seres. ¿Qué se hace con los desperdicios de tanta gente? Recordemos que por lo menos hay más de 7.800 millones de kilos de defecaciones y varios litros de orina diarios que no son destilados. ¿Eso no contamina?

Basta de tener hijos, solamente para beneficiar a los comerciantes. Cada día hay más productos en el mercado, fabricado por "robots" y no personas. Vemos miles y miles de humanos, vagando por diferentes continentes, en búsqueda de una mejor vida, pero cargando a pequeños seres, que nada tendrán para hacer en los países desarrollados.

Basta de engaños y cinismo. Control de la natalidad, ¡ya!

****

Sentirse estafado

CLAUDIO E. GERSHANIK

El sábado pasado concurrí a ver un espectáculo en el Anfiteatro de Rosario. Como fui directamente desde el trabajo sin tiempo para pasar por mi casa decidí tomar allí una gaseosa y comer algo. Una gaseosa chica en un kiosco que paga alquiler, impuestos y servicios cuesta $ 80 y en el puesto callejero que no paga impuestos ni servicios, la tuve que pagar $ 200.

Un Superpancho (pan con una salchicha hervida y mostaza) repartida en una bandeja sin ninguna protección, sin saber en qué condiciones higiénicas se preparó ni el origen de los productos costó $ 300.

Esto me llevó a sacar las siguientes conclusiones:

* Pagué por una mala comida igual o más que por el espectáculo con decenas de participantes e importante despliegue técnico.

* Cuando voy a ver un espectáculo en una Sala en el Centro en donde además se sirve comida, elaborada en una cocina controlada y con todos los gastos de impuestos y servicios pago menos por el servicio y como mucho mejor.

* En cualquier bar puedo comer un almuerzo con un plato importante, gaseosa y postre o café, sentado en una mesa higiénica y con aire acondicionado, por mucho menos dinero.

* Si se pretende apoyar a la Cultura y al Artista no basta con ofrecerle un espacio público (para acceder al cual el público debe pagar la misma entrada que en un lugar privado cuyo objetivo es la Rentabilidad del Negocio). Hay que crear un entorno favorable que permita al espectador local o al turista poder consumir sin sentirse estafado. Hay que facilitar las cosas para que el espectador se sienta motivado a seguir concurriendo sin sentir que se está jugando el presupuesto del mes.

* Reclamamos del Estado una política de Precios Congelados, Controlados o como quiera llamarlo, para bajar los precios en las grandes cadenas de supermercados de gran poder económico. Mientras tanto un puestito miserable en la calle obtiene una ganancia sideral en menos de 4 horas y casi sin inversión. Parece que hay abuso malo y abuso bueno. Si no se actúa coherentemente en TODAS PARTES nunca podremos pensar en tener un país serio.

Salvarse en una noche perjudicando al resto es tan corrupto como las acciones de los políticos que piensan solo en sí mismos.