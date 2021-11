https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Moto GP

Márquez sufrió un accidente y no correrá en Portugal

El piloto español padeció una conmoción cerebral leve y los médicos decidieron que no participe en la carrera dek próximo domingo.

Crédito: Gentileza

El piloto español Marc Márquez, excampeón mundial de MotoGP y flamante vencedor del Gran Premio de Emilia Romagna, en Italia, sufrió una conmoción cerebral leve tras un accidente mientras se entrenaba el sábado pasado y no correrá el domingo en Algarve, Portugal, penúltima cita de la temporada. Este sábado mientras entrenaba off-road para preparar la próxima carrera sufrí una caída que me provocó una leve contusión en la cabeza. Tras unos días de reposo y ver que seguía con malestar, hoy he realizado una revisión médica y por precaución no disputaré el GP del Algarve. pic.twitter.com/DhkMyD8KqJ — Marc Márquez (@marcmarquez93) November 2, 2021 El equipo oficial Honda confirmó que la situación de Márquez no reviste gravedad tras el impacto que sufrió en la caída durante una de las dos sesiones de ensayos de la escudería, pero no correrá el próximo fin de semana por precaución, informó la agencia ANSA. El piloto ibérico descansó los últimos dos días en su domicilio y hoy fue visitado por los médicos para evaluar su estado, tras lo cual le recomendaron reposo. Márquez, quien el año pasado sufrió un accidente a poco de iniciado el campeonato que lo mantuvo inactivo durante varios meses, se perderá así el GP de Algarve en una temporada que a dos fechas del final consagró campeón mundial anticipado al francés Fabio Quartararo, piloto del equipo oficial Yamaha.

