Imágenes impactantes: vecinos de La Palma usan drones para reconocer sus casas y rescatar a sus mascotas

La gente pide más fotos para poder verificar el estado de su casa y las organizaciones de vida animal buscan rastros de animales para poder rescatarlos del desastre tras más de un mes de actividad del volcán Cumbre Vieja.

El último fin de semana, un equipo de fotografía español hizo sobrevolar su dron por La Palma, España. Tomaron una serie de fotos, con su dron especializado en tomar imágenes de 360 grados en altísima resolución y retrataron el estado del camposanto. A punto de ser enterrado por cenizas con la lava amenazante pero aún en pie.



Se pudo ver esos 60 centímetros de espesor que se posa sobre las sepulturas, según relató Adelmo Bethancourt uno de los enterradores del lugar.

El cementerio de La Palma.Foto: Gentileza



Ahora, los dueños de las casas recurren a este equipo de fotógrafos y videógrafos para conseguir saber cuál es el estado de sus propiedades. La mayoría, desalojados no saben qué ha sucedido. No tienen acceso y los servicios de emergencia no pueden ayudarles. "No tienen tiempo y es comprensible", apuntan quienes canalizan sus pedidos.



"Ahora no solo hacemos un trabajo para conservar la memoria histórica de lo que está sucediendo. También ayudamos a dar tranquilidad", apuntan. “Nosotros ponemos la foto que es tan necesaria para la salud mental para la gente. Todo ad honorem".

Foto: Gentileza



Así han conseguido captar distintos momentos de una isla cubierta de ceniza: casas amenazadas por el polvo nigérrimo, bomberos exhaustos, paisajes transformados por lo grisáceo. De este modo, muestran en toda su dimensión el drama de todo lo que está sucediendo. "Tengo cientos de peticiones para que les ayudemos". Y ellos creen que también "deben actuar las instituciones públicas".

Foto: Gentileza

No solo de vecinos. Incluso de organizaciones animalistas. "Como las imágenes tienen tanta calidad, hay quienes ven las huellas de animales y nos piden que las encontremos". Su trabajo solo en el último mes en su cuenta de Facebook tiene 13 millones de visitas. Otros tantos en Instagram. "Creo que son tantos porque buscan esa esperanza de ver su casa aún en pie".