De la Fuente: "Si atacamos con nuestras armas podemos vencer a Francia"

Martes 02.11.2021

17:48

El rosarino es una fija en el centro de la cancha de Los Pumas, que el sábado próximo enfrentan al seleccionado galo desde las 17 de nuestro país.

El centro del seleccionado argentino de rugby, Jerónimo de la Fuente, consideró que "si atacamos con nuestras armas podemos vencer a Francia" de cara al encuentro del próximo sábado frente al conjunto galo, en el inicio de la gira por Europa.

El encuentro se disputará el sábado 6 de noviembre a las 17 (hora argentina) en el Stade France de Saint-Denis, encuentro que será controlado por el neozelandés Ben O'Keeffe.

"El seleccionado de Francia es un equipo muy completo, uno de los mejores del mundo, pero sabemos que si los atacamos con nuestras armas podemos quebrarlos fácilmente", agregó De la Fuente.

"El equipo está muy bien, con ganas de tener esta oportunidad de volver a jugar juntos y de enfrentar a un equipo como Francia", señaló el rosarino.

Más adelante, el actual jugador del Perpignan francés, agregó que "llegamos al choque del próximo sábado con desventajas, ya que contamos con pocos días para estar juntos, factor que no sucede con otros seleccionados".

"El desgaste físico y mental a esta altura del año con una competencia en el Rugby Championship y en nuestros clubes se va notando, pero entrar a la cancha con la camiseta de Los Pumas tiene un valor adicional", añadió.

Por su parte, el segunda línea del Brive de Francia, Lucas Paulos, en un a entrevista con el medio France Bleu, señaló que el partido frente a Francia, "será intenso, ya que están teniendo un muy buen año, con muy jugadores. Y al ser consultado sobre su regreso al seleccionado indicó que "ya me perdí dos giras por lesión, no me hubiera gustado perderme una más".

El entrenador Mario Ledesma convocó a Paulos en reemplazo del segunda línea Matías Alemanno, jugador del Gloucester de Inglaterra, quien fue descartado al sufrir un traumatismo en un hombro con compromiso del nervio.

Terminó una exigente jornada de entrenamiento para @lospumas en Francia, con la mente puesta en el debut de la ventana internacional de noviembre, ante los locales 🇫🇷.



📅 Sábado.

⏰ 17 h (hora argentina).

🏟️ Stade de France.#VamosLosPumas #VamosArgentina #RugbyArgentino pic.twitter.com/umNyDqKEJM — Los Pumas (@lospumas) November 2, 2021

Los Pumas tuvieron este martes entrenamiento de alta intensidad en las instalaciones del Rueil Athletic Club, en la ciudad de Rueil-Malmaison, y el head coach argentino repitió los quince jugadores que el lunes formaron como posible equipo titular: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Santiago Carreras; Jerónimo De la Fuente, Lucio Cinti, Matías Moroni y Bautista Delguy; Emiliano Boffelli.

Los Pumas, comoe s habitual, tendrán día libre este miércoles, y el jueves luego de la práctica matinal, Ledesma confirmará los quince titulares y el banco de relevos.

Los suplentes también estarían definidos en su totalidad. Thomas Gallo, Santiago Medrano, Lucas Paulos, Juan Martín González y Santiago Grondona, entre los forwards; y los backs serían Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez y la única duda pasaría por el octavo lugar. Dicho espacio podría ser ocupado por Lucas Mensa, o alguno de los hermanos Cordero: Santiago o Facundo.

Tras el partido del sábado Los Pumas se medirán con Italia, en Treviso, desde las 10 (hora argentina), test que será arbitrado por el neozelandés James Doleman y finalizarán la gira frente a Irlanda, el sábado 17, en Dublin, desde 11.15, partido que será controlado por el inglés Mattehew Carley.