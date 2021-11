Sebastián Báez se convirtió en el segundo argentino clasificado a las Next Gen Finals

Las buenas noticias continúan para el tenis argentino, porque este martes se confirmó que Sebastián Báez (111º) reemplazará al estadounidense Jenson Brooksby (56º), se acoplará a Juan Manuel Cerúndolo (85º) y disputará el Next Gen Finals, torneo que reúne a los mejores jugadores sub-21 de la temporada.

🇦🇷 Argentina, stand up! 💪@Seba_baez7 will be joining his fellow countryman @juanmacerundolo in Milan 👏 🇦🇷



Following Jenson Brooksby’s withdrawal, the Argentine has qualified for @intesasanpaolo #NextGenATPFinals pic.twitter.com/PJIZLOkrQo