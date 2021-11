Las cámaras que nuclean a los laboratorios en contra del congelamiento de precios de medicamentos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 02.11.2021

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, expresó la posibilidad de poner en marcha "algún tipo de intervención" en este sector, lo que motivó la reacción conjunta de Caeme, Cilfa y Cooperala.

Las cámaras que nuclean a los principales laboratorios de medicamentos señalaron esta tarde que “resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios”, luego de que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, adelantara la posibilidad de poner en marcha "algún tipo de intervención" en este sector.

En comunicado conjunto, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) afirmaron que la industria farmacéutica “viene haciendo grandes esfuerzos para sostener la accesibilidad de los medicamentos” y ratificaron su “compromiso” de mantener los valores promedios “en línea con la dinámica evolutiva de precios del IPC del Indec”.

"Caeme, Cilfa Y Cooperala manifiestan que, teniendo en cuenta la presencia de más de 350 laboratorios y 229 plantas industriales en el país, con 7300 marcas y más de 16.000 presentaciones de medicamentos con distintos principios activos que compiten en un entorno en donde en la dispensa intervienen más de 14 mil farmacias, resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios”, señalaron en el parte de prensa.

“Desde hace muchos años la industria farmacéutica presente en Argentina, viene haciendo grandes esfuerzos para sostener la accesibilidad de los medicamentos a los principales financiadores, obras sociales y prepagas, en muchos casos con coberturas que llegan hasta el 100% del valor para los pacientes, tal como ocurre en los tratamientos oncológicos y especiales y en el programa “Vivir Mejor” implementado por el PAMI, con un sustancial aporte de los laboratorios”, agregaron.

Por último, los laboratorios ratificaron su “compromiso para con el Gobierno nacional, financiadores públicos y privados de la salud, la comunidad médica y los pacientes, de mantener los valores promedio de los medicamentos en línea con la dinámica evolutiva de precios del IPC del INDEC”.

Esta mañana, Feletti adelantó que mantendrá una serie de reuniones para analizar los precios de los medicamentos, a la vez que consideró necesario "algún tipo de intervención" en este sector por entender que "no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación del Estado".

"Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga", dijo Feletti esta mañana en diálogo con la radio online FutuRöck.

En ese contexto, el titular de Comercio Interior señaló que tiene prevista una reunión con "Luana Volnovich, del PAMI, que es el principal comprador de medicamentos" y para "empezar a ver ahí qué es lo que ocurre"

"Mañana tenemos una reunión con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en la que también vamos a abordar el tema", sostuvo Feletti.

"No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado, no puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado; nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata", concluyó el funcionario.

