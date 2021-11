Descubrieron en Egipto la tumba del tesorero principal del faraón Ramsés II

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de El Cairo ha hallado la tumba del tesorero principal del faraón egipcio Ramsés II, Batah-M-Woya.

"El descubrimiento de la tumba del jefe del Tesoro durante el reinado de Ramsés II en las excavaciones de la zona de Saqqara", escribió el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto a tiempo de compartir las fotografías del hallazgo en su cuenta oficial de Twitter.

الكشف عن مقبرة رئيس الخزانة في عهد الملك رمسيس الثاني أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة بمنطقة سقارة جنوب الطريق الصاعد للملك أوناس.



Discovering the tomb of the head of the treasury during the reign of King Ramses II at the excavations in the Saqqara area. pic.twitter.com/B9wQ4bKDWW