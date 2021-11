Schwartzman va por los octavos de final en Paris

El tenista argentino Diego Schwartzman se enfrentará este miércoles, por un lugar en los octavos de final del Masters 1000 de Paris, ante el estadounidense Marcos Giron. Dicho encuentro se disputará pasado lel mediodía de nuestro país.

El "Peque", actual número 15 del ranking mundial, viene de dejar en el camino al australiano John Millman por 7-6, 5-7 y 6-2. En tanto que Giron superó en la primera ronda a Frances Tiafoe por 6-7, 6-4 y 6-3.

Schwartzman lleva en lo que va de 2021, 38 triunfos y 21 derrotas en el circuito ATP; logrando quedarse con el título en el Abierto de Buenos Aires y alcanzando varias finales, entre ellas la de Amberes.

En lo que respecta al torneo que se está disputando en la capital francesa, este martes volvió a competir el serbio Novak Djokovic, quien debió trabajar para dejar en el camino en tres sets al húngaro Marton Fucsovics y en la siguiente instancia se enfrentará al vencedor del duelo entre Gael Monfils y Adrian Mannarino.

