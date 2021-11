Stefan Bradl sustituirá a Marc Márquez en Portugal

Tras la baja de Marc Márquez para el Gran Premio de MotoGP en Portugal, Stefan Bradl será quien reemplace al español en el equipo Repsol Honda.

El piloto español no podrá ser parte de la fecha en Portimao, debido a una conmoción cerebral leve tras un accidente sufrido mientras se entrenaba el pasado sábado y quien deberá guardar reposo.

Tras ser anunciado, el piloto alemán Stefan Bradl señaló "Espero que Marc se esté recuperando bien y pueda volver a la pista pronto. Tengo muchas ganas de volver a correr, ya que Portimao es un circuito que me gusta y en el que obtuvimos un buen resultado a finales de 2020".

The penultimate round of the year with Bradl back in the saddle.



🐺 "The motivation is so high to push in these final rounds and reward the team again" @polespargaro



🇩🇪 "I hope Marc is recovering well and he can be back on track soon" @stefanbradl



