El próximo fin de semana será local "Checo" Pérez: "Quiero llegar a ser campeón del mundo"

Segio "Checo" Pérez, piloto de Red Bull, apunta a pelear por el título en la siguiente temporada de Fórmula y buscará consagrarse en la categoría en el 2022.

"Quiero llegar a ser campeón del mundo, es mi sueño y quiero hacerlo especialmente con Red Bull y el siguiente año puedo llegar a lograrlo; por eso estoy aquí" señaló el méxicano.

¡Les enseño el casco más especial de mi carrera!

El piloto también hizo mención a su primera temporada en el equipo y lo que aprendió al lado de Verstappen "La experiencia que he acumulado la he refrescado aquí. A Max le he aprendido cómo lleva al auto al límite desde el inicio hasta el final, creo que es el único piloto que hoy tiene esa capacidad".

"Checo" alcanzó en lo que va de temporada cuatro podios, incluyendo el triunfo en Azerbaiyan y en el Mundial de pilotos se ubica en la cuarta posición con 150 puntos obtenidos.

El próximo fin de semana, la F1 correrá en México y el de Red Bull tiene las mayores expectativas "Sería increíble, es lo mínimo que merece mi país. Siempre he tenido un apoyo impresionante sin importar el lugar en que quedo y lo tengo que agradecer, por eso espero ganar el domingo".