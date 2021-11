https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 03.11.2021 - Última actualización - 13:23

Música solidaria Los hits de Queen para cautivar al público



En la noche del sábado, en instalaciones del Club Atlético Argentino de San Carlos Centro, el Coro Polifónico de la Merced, los integrantes de la banda Nada más y Nada Menos, la Orquesta Sinfónica La Merced y el tenor Andrés Novero desplegaron el espectáculo “Queen Sinfónico Coral”. Un recorrido por canciones emblemáticas de la banda británica arregladas especialmente, que en este caso tuvo un fin solidario, ya que lo recaudado fue a beneficio del Hospital Pedro Suchón.

Foto: Gentileza Coro de La Merced

El espectáculo se desarrolló en la ciudad del departamento Las Colonias ante un auditorio que agotó las entradas disponibles y ovacionó a los artistas. Bajo la conducción de Rodrigo Naffa, los músicos realizaron versiones potentes de hits de la banda formada en Londres en 1970, entre las cuales sobresalieron las de “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love” y “Who Wants to Live Forever”, que dio lugar a un momento emotivo, ya que estuvo dedicada a las personas que se llevó la pandemia. “We Will Rock You”, “Radio Gaga” y “We Are The Champions”, fueron a su vez el gancho para generar la interacción con el público, que aceptó gustoso el juego.

Todos los artistas tuvieron un momento para lucirse, en especial el tenor Andrés Novero quien cumplió la dificilísima tarea de oficiar imaginariamente de Freddie Mercury y Naffa, capaz con su carisma de generar gran sintonía con los espectadores. Sin embargo, lo más sobresaliente fue el buen funcionamiento del conjunto, mérito tanto del director como del productor general, Pablo Goris.

El Coro Polifónico La Merced, fundado en 2011 y motor de espectáculos notables como “Disney en Concierto”, “Un Concierto de Película” y “Ariel Ramírez en Concierto”, demostró nuevamente sus enormes cualidades artísticas.

Cabe recordar que “ Queen Sinfónico Coral”, espectáculo estrenado en 2019 que ya recorrió distintos escenarios, se presentará este sábado a las 19 y a las 21.30 en el Anfiteatro del Parque del Sur de Santa Fe. Será una velada a beneficio de Casa de Encuentro Madre Teresa de Calcuta, Fundación Regazo, Sociedad de Beneficencia del Hospital Cullen y Parroquia La Merced.