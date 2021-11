https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A través de YouTube El Papa Francisco pidió por quienes sufren "agotamiento extremo" por "estrés laboral"

El papa Francisco dedicó este miércoles su mensaje mensual a través de YouTube a quienes sufren "agotamiento extremo" por "el estrés laboral".

"La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico", dijo el pontífice en la pieza de noviembre de la serie "El video del Papa" que se emite cada mes por la plataforma de videos

Según Jorge Bergoglio, "la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordadas por el ritmo de la vida actual".

"Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza", convocó el Papa en esa dirección.

Así, pidió estar cerca de las personas agotadas "muchas veces escuchando simplemente en silencio porque no podemos ir a decirle a una persona: 'No, la vida no es así. Escúchame, yo te doy la receta'".

"No hay receta", sostuvo Francisco en el nuevo video de la serie que difunde sus intenciones de oración mensuales.

"Y además, no olvidemos que, junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan", agregó el pontífice.

"Me viene a la mente y al corazón: 'Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso'", recordó.

Por último, el Papa convocó a rezar "para que las personas, que sufren de depresión o agotamiento extremo, reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida".