Línea directa: inoperancia, mercadería de calidad, alquileres y otros mensajes Los lectores de El Litoral se comunican para dejar sus sugerencias, reclamos y reflexiones.

Inoperancia

CARLOS A. MUES

"Sobre mi vereda en calle Obispo Gelabert casi San Jerónimo al 2600, vereda norte, tengo un poste con un cesto en altura colocado por el municipio. Hace más de dos meses rebosa de inmundicias urbanas que se desparraman en rededor del mismo. Dejo expresa constancia de que llamé siete veces al 0800 haciendo los reclamos pertinentes , la repuesta siempre igual, NOS ENCARGAREMOS. Cosa que hasta hoy no se cumplió. Pregunto, nuestro intendente sale en las fotos sonriente... ¿es una actitud o un convencimiento de haber cumplido con su deber? Lo mismo sucede con el mismo tipo de cestos en todo Bulevar. Como siempre agradezco de su gentileza".

****

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Las tiranías y despotismos necesitan para justificar su dominio la amenaza de un enemigo exterior. Cuando ese enemigo no existe, lo inventan. El enemigo es el diablo. No un diablo cualquiera, sino una figura mitad real y mitad mítica, en la que se aúnan el enemigo de afuera y el de adentro. La identificación interior con el poder extranjero posee un valor práctico y simbólico. El diablo ya no está en nosotros, sino fuera del cuerpo social. Es el extraño y todos debemos unirnos en torno al jefe revolucionario para defendernos".

****

Falta mercadería de calidad

UNA LECTORA

"En uno de los super del centro falta mercadería de calidad. No hay un solo tarro de tomate de ninguna marca, únicamente en caja, que dice triturado, pero que es un líquido espeso que al tomate ni lo vio. El único tomate que tiene es el que está dibujado en la caja. No hay un solo frasco de dulce de dos importantes marcas. Y así con el resto de la mercadería. Todos artículos de cuarta. Aparte, en algunas panaderías están vendiendo el pan casi crudo, para que pese más. Esto es malísimo. Por favor, la Secretaría de Control de la Municipalidad, que tome nota de esto. Porque está en juego nuestra salud".

****

Un odio difícil de sanar

ROBERTO ACUÑA

"Imposible ver televisión. Los canales de Buenos Aires enferman con sus opiniones y análisis de la realidad política. Es como envenenarse diariamente si uno mira esos canales. Pero cada televidente hace de su vida lo que quiera, es su libre albedrío, pero es para un análisis psicológico y hasta psiquiátrico que tanta gente se deje envenenar con tanta suciedad y tantos intereses en juego. Este estilo de televisión contamina el alma, destruye la esperanza y genera odio. Como sociedad hemos caído a tal extremo, que ya no nos interesa el futuro, no hablamos de unidad, de hermandad, de ser compatriotas, de que tengamos un rumbo en común. La premisa de hoy es la grieta y más grieta, con un odio que será muy difícil de sanar. Mientras caemos como sociedad a un grado primario de comportamientos, donde el desarrollo, el crecimiento y la elevación cultural han desaparecido".

****

Un sistema más virtuoso

CLAUDIA C.

"Alquilar es siempre un problema. Cuando una persona se traslada, casi siempre por razones laborales, tiene dos opciones: comprar una casa o alquilarla. El primer caso es fácil, hace la escritura y listo. Pero el que debe arrendar una vivienda, es algo muy problemático. Llegado a una nueva ciudad, pueblo o villa, luego de elegida la casa, tiene que pactar con la inmobiliaria o el dueño. Como no puede dar antecedentes en el pueblo, debe entregar dinero. Pactado el monto de la renta, es lo que se toma para: (a) un mes de alquiler adelantado, (b) un mes o dos de garantía, (c) un mes de comisión para la inmobiliaria. O sea, casi una fortuna. El punto (a) el alquiler, está correcto, ya que lo debe abonar. El punto (b) es problemático. ¿Cuál es el propósito? Si cae en mora en el pago, el propietario tiene una garantía. También si al vencer el contrato y decide irse, los daños que pueda dejar, se extraen de ese fondo. Pero el propietario recibe un dinero que no genera interés. Sabemos que con el tiempo, se deteriora el valor adquisitivo y el inquilino pierde. En otros países, donde el Banco Hipotecario es estatal, los depósitos se hacen en títulos. Cotiza en Bolsa, y sube o baja según la oferta y la demanda. Como el Banco lo usa para la construcción de edificios, el valor del título es fuerte. Nadie pierde. Con el Banco Hipotecario, se podría hacer: crear o actualizar una Secretaría Municipal de la Vivienda, en cada ciudad o pueblo. Eso combatiría la corrupción, en los planes nacionales y provinciales que pierden dinero por todos lados. 'Al pueblo, lo que es del pueblo'. El dinero de la zona, quedaría en la zona. ¿Se podría estudiar, no es así?".