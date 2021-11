https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.11.2021 - Última actualización - 16:31

16:28

La iniciativa toma forma y empieza a ser tema de debate, no sólo en los bares de la ciudad, sino también en el Palacio Vasallo. Por ahora se discute en la Comisión de Seguridad.

Impulsada por el intendente Javkin Efecto inseguridad: el proyecto de una Policía Municipal en Rosario ya se debate en el Concejo La iniciativa toma forma y empieza a ser tema de debate, no sólo en los bares de la ciudad, sino también en el Palacio Vasallo. Por ahora se discute en la Comisión de Seguridad. La iniciativa toma forma y empieza a ser tema de debate, no sólo en los bares de la ciudad, sino también en el Palacio Vasallo. Por ahora se discute en la Comisión de Seguridad.

Ignacio Pellizzón

La muerte del joven arquitecto Joaquín Pérez en el barrio de Arroyito en Rosario fue la gota que derramó el vaso para que el propio municipio decidiera poner sobre la mesa una última carta: un proyecto para crear una policía local.

Los 575 agentes federales que llegaron a la ciudad hace pocas semanas parecieran no ser suficientes para poder mermar el nivel de violencia que acecha. Desde el Ejecutivo rosarino avanzan con la idea de crear una fuerza de seguridad local que permita de forma práctica colaborar en la lucha contra el delito.

La reunión con diversas vecinales rosarinas, que se unieron para visibilizar y hacer fuerza para cortar de cuajo con los altísimos niveles de inseguridad que hay, la Municipalidad insistió con esta idea que, al final, llegó a ser debatida en la Comisión de Seguridad del Concejo.

Inclusive, el propio ministro de Gobierno provincial, Roberto Sukerman, sostuvo que Rosario está en condiciones de formar su propia fuerza pública, y recordó un viejo proyecto suyo cuando era concejal que la edila Norma López volvió a presentar, actualizado.

“Rosario podría tener una policía propia, conducida por el intendente municipal, sin tener una autonomía municipal; esto se puede hacer por ley provincial, que es lo ideal, pero si no, también a través de una ordenanza municipal, obviamente en acuerdo con la Provincia”, explicó el funcionario.

Con una sociedad conmocionada por el derrame de sangre constante que se vislumbra diariamente, el Palacio Vasallo decidió tratar el tema este lunes en la Comisión. Distintos concejales opinaron al respecto sobre esta iniciativa que empuja con vehemencia el Intendente, Pablo Javkin.

“Me gustaría poder responder por todo, solucionar todo, pero no es que no quiero: no tengo las armas”, escribió Javkin tras la muerte del arquitecto de 34 años y agregó: “Dennos autonomía. Déjennos disponer dónde y cómo deben desplegarse y actuar las fuerzas. Mientras no la tengamos, lo que puedo hacer, hago y haré es exigir, exigir y exigir”.

Fue la concejala peronista, Norma López, quien se mostró a favor de que se cree una Policía Municipal, porque entiende que “mejoraría las labores de vigilancia y prevención trabajando en conjunto con las fuerzas provinciales y federales”. Además, señaló que sería una fuerza conducida por el intendente, con estructuras y personal nuevo.

Por este motivo, en conjunto con el edil, también peronista, Eduardo Toniolli, presentaron un proyecto propio para armar una fuerza nueva con estructura, modalidad de ingreso, plan de estudios y escalafón propios, diferentes a los del nivel provincial.

En esta línea, López, quien además preside el bloque del Frente de Todos, aseveró que “una profunda reforma de la policía, la convocatoria a un consenso político amplio y una justicia de cercanía, que tenga a la ciudadanía como protagonista de estas acciones, será clave para el futuro de Rosario”.

Con una mirada más crítica, quien se expresó al respecto en la Comisión fue el edil macrista Roy López Molina. Dijo que “hay modelos de policía local exitosos y otros muy malos”. También, recordó la fuerza que implementó el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y afirmó que "fue muy mala”, y que “no es comparable con la Policía de la Ciudad, de Buenos Aires, que es una policía provincial, por el estatus distinto de la ciudad de Buenos”.

Y añadió: “Algo que podemos hacer -tantas veces lo hicimos al Congreso nacional- es dirigirnos a la Legislatura y pedir el tratamiento de tres leyes: de seguridad pública, control policial y de reforma policial; y a mi entender como base son impecables”. Por lo que insistió en “hacer un listado y dar el debate en el recinto” para pedirle a la Legislatura la promesa “no cumplida” de otros encuentros.

La idea de contar con Autonomía, al igual que Ciudad de Buenos Aires, y contar con una policía propia es un histórico anhelo de Rosario. El problema con el que siempre se chocó este proyecto, fue con el hecho de estar atado a la reforma constitucional provincial, algo con lo que se viene insistiendo desde los ‘60, pero que nunca se logró concretar.

Quizás el contexto de violencia actual y una sociedad movilizada ante tanto derramamiento de sangre permita que la iniciativa de crear una policía municipal avance sin demasiadas trabas y llegue a ser votada en el recinto. Que el debate vuelva a estar en la agenda del Concejo, ya es un paso.