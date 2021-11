Al Sadd de Qatar no dejará que Xavi Hernández se vaya al Barcelona

El Barcelona ha activado la operación Xavi Hernández, que tiene como objetivo principal la contratación del ex futbolista como nuevo entrenador del club lo antes posible. Pero esto no parece sencillo y este miércoles la propia dirigencia blaugrana recibió un cachetazo por parte del club en el que actualmente se desempeña el técnico español.

Es que después de despedir a Ronald Koeman, la directiva de Joan Laporta enfocó sus esfuerzos en convencer al ídolo de la institución de que tome las riendas del primer equipo. Por eso, comenzaron unas charlas con él, las cuales según la prensa española fueron positivas, y luego con el Al Sadd de Qatar. En un primer momento, la institución árabe se había mostrado firme en su postura de no soltar a Xavi, pero luego se ablandaron las negociaciones por lo que una comisión del Barcelona viajó hacia Qatar.

Este miércoles, un puñado de dirigentes se ubicaron en las gradas del estadio Abdullah bin Khalifa para el duelo del equipo local contra el Al-Duhai. Mientras ellos estaban allí, el club emitió un contundente comunicado en las redes sociales firmado por su CEO, Turki Al-Ali: “Damos la bienvenida a la visita de la delegación administrativa de Barcelona, y lo agradecemos y respetamos. La posición del club es clara desde el principio: estamos comprometidos a mantener a nuestro entrenador Xavi con nosotros y no podemos permitir que se vaya en este momento delicado de la temporada”.

Turki Al-Ali: The club's position is clear from the beginning - we are committed to keeping our coach Xavi with us and we cannot have him leave at this sensitive time of the season.#AlSadd