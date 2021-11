La mitad de las nuevas licencias de taxis en Rosario será para las mujeres

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ante el reclamo de pasajeros, el Ejecutivo rosarino tomó cartas en el asunto para resolver la queja y, además, avanzó fuertemente en buscar una igualdad de género en el rubro. Los detalles.

Ignacio Pellizzón

La Municipalidad de Rosario anunció que se licitarán 500 "chapas" del servicio de taxis ante el boom de demanda de unidades que se disparó en el último mes. A su vez, poco más de 200 son licencias ya otorgadas y caducadas, y otras 300 se incorporarán a partir de ahora. Para poder lograr esto, el Ejecutivo envió al Concejo una solicitud de ordenanza.

No solamente se trata de cumplir con una demanda social, sino también con la paridad de género en el rubro, un reclamo histórico que vienen llevando adelante las mujeres. Por eso, la mitad de las "chapas" se entregarán a titulares de taxis mujeres.

Desde que la segunda ola de covid comenzó a mermar, las flexibilizaciones de las medidas fueron ampliándose al mismo ritmo que la movilidad en la ciudad. Es por eso que, con más rubros habilitados y más personas trasladándose en las calles diariamente, la demanda de taxis se disparó.

Los fines de semana y los turnos nocturnos fueron los más reclamados por los usuarios. Si bien los distintos protagonistas del sector salieron a responder que la pandemia recortó con fuerza la cantidad de trabajadores, el Palacio de los Leones tomó esta iniciativa que promete mitigar la demanda y colaborar en la igualdad de género en la actividad.

“Hay mucha emoción por parte de las aspirantes. Es una decisión muy favorable. Ahora sí que nos sentimos escuchadas. Nos toca convocar a todas las compañeras para que se sumen, porque el 50 por ciento es un piso, nunca un techo”, confesó a Mirador Provincial María Eva Juncos, referente del sector y fundadora de la aplicación She Taxi.

El colectivo de mujeres se movilizó recientemente en la puerta del Palacio Vasallo con el objetivo de que el cuerpo deliberativo cree un programa de Mujeres Conductoras Profesionales. La intención que motiva esta iniciativa es que se puedan sumar mujeres a diversos servicios como colectivos, ambulancias, recolección de residuos, entre otros.

La noticia, aunque incipiente, sigue generando felicidad en las mujeres taxistas. “Como nos interesa mucho esto de ir pudiendo ganar terreno tanto en licencias como en puestos de trabajo, esto, quizás, sea el primer paso que da el intendente para sentir que no todo está perdido, porque veníamos últimamente con pocas expectativas”, señaló Juncos.

En Rosario, actualmente, hay habilitadas unas 3.875 licencias de taxis. En total son 3.620 unidades las que están funcionando, mientras que 225 se encuentran en caución. También, hay que agregarle 208 "chapas" que se encuentran caducas, por lo que no están operativas.

Con relación a la cantidad de empleados, hay en el registro municipal 13.840 personas habilitados para manejar taxis. Lo llamativo es que 13.074 son varones y solamente 766 son mujeres, es decir, menos del 6% del padrón.

Por este motivo, es que el anuncio “nos dejó recalculando, no lo esperábamos”, destacó la referente de She Taxi y aclaró: “Lo que sí, deseamos que no impongan ningún tipo de requisito a la hora de aplicarlo como sucedió en 2013 cuando exigían tres años -como mínimo- de experiencia, algo que no sucede cuando hablamos de paridad porque estuvimos mucho tiempo invisibilizadas”.

Próximos pasos

En el proceso de adjudicación, tendrán prioridad los actuales conductores del sistema. Y cada una de estas nuevas "chapas", tendrá otorgado el permiso de prestación por un lapso de 10 años.

En cuanto al cronograma, estarán operativos bajo el régimen de 16 horas, con prioridad en el servicio que se brinda los fines de semana y los considerados horarios pico de demanda.

El municipio insistió en aclarar que "se continuará monitoreando la prestación del servicio, analizando el cumplimiento de los cronogramas y la demanda de viajes" y en ese punto, no descartaron la posibilidad de incorporar aún otras nuevas licencias al servicio en un corto plazo.

Además, recordaron que la grilla del servicio actual se implementó por primera vez en el mes de octubre, en un trabajo en conjunto del que formaron parte las distintas organizaciones que nuclean a los taxistas, sean choferes y titulares.