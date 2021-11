https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La modelo y hermana de la empresaria se refirió además a la versión que señala a su novio Jakob von Plessen como el cómplice del delantero del PSG.

Amiga y tercera en discordia Zaira Nara, "decepcionada" de la China Suárez por la separación de Wanda y Mauro Icardi

En diálogo con Ángel de Brito, la modelo opinó sobre quien fue su amiga. Además se refirió a la versión que señala a su novio Jakob von Plessen como el cómplice del delantero del PSG.

El escándalo que involucra a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez sigue salpicando a otras personas de su entorno más cercano. La semana pasada Amalia Granata lanzó la bomba que Jakob Von Plessen, el marido de Zaira Nara, habría sido quien intercedió para que el futbolista esté con la actriz en París. “Aparentemente ese encuentro fue cuando las dos hermanas se fueron a Milán”, sostuvo la diputada.

Después de esta información se esperaba el testimonio de Zaira, que además era amiga de la ex Casi ángeles. Para conocer su opinión de este asunto, Ángel de Brito se comunicó con ella y consiguió una declaración explosiva. “No puedo decir el calificativo (que usó)”, remarcó el periodista al aire de Los Ángeles de la Mañana (eltrece). Y, aunque no opinó sobre el rol de su esposo en la novela del año, sí se refirió a Suárez. “Yo de ella no sé qué pensar”, habrían sido sus palabras.

De Brito aseguró que la modelo le dijo algunas cosas más, pero prefería no leerlas al aire. Una decisión que no les gustó nada a las ‘angelitas’, que querían saber si Zaira seguía en pareja o si la revelación de Granata había afectado su relación. “No me dijo si se peleó o no. Algún quilombo tuvo, eso te lo firmo”, sostuvo el conductor. Y concluyó con una ironía: “¡Qué obvios son los hombres! Por eso a las mujeres no las agarran nunca”.

En Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre señaló que fue Wanda Nara quien alertó a Zaira sobre el comportamiento del papá de sus dos hijos. Sin embargo, Von Plessen salió rápidamente a desmentir esa versión y aseguró que no sabía nada de un encuentro secreto entre la actriz y Mauro.

La panelista sostuvo que Icardi y la China se vieron en un hotel francés. Como si fuera poco, el deportista habría sido quien le compró el pasaje. Este dato es el que todavía intenta chequear la mayor de las Nara. Si lo confirma, será el final de su matrimonio de siete años.

Los rumores sobre una nueva crisis se instalaron el martes cuando Wanda se trasladó a Milán sin la compañía de su pareja. Como si fuera poco, eliminó el posteo donde les comunicaba a sus seguidores que se había reconciliado con Icardi después de leer una extensa carta que él le escribió. Y tras ese nuevo episodio de la novela, la mediática confirmó que está nuevamente separada. “No quiero saber nada de nada”, manifestó.