https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.11.2021 - Última actualización - 22:06

21:44

A Paulino Pezzia aparentemente “se lo había tragado la tierra”. Un prometedor y joven abogado que misteriosamente desapareció al salir de Tribunales. Luego de una intensa búsqueda, bajo la hipótesis de un posible secuestro, la carátula policial cambio a homicidio. La opinión pública fue contundente y con el correr de los días, se enardeció detrás de dos sospechosos: los hermanos Héctor y Angel Casola.

Misterio y muerte "Asesinato en Tribunales", el hecho que puso en vilo a la Santa Fe de los años '20 A Paulino Pezzia aparentemente “se lo había tragado la tierra”. Un prometedor y joven abogado que misteriosamente desapareció al salir de Tribunales. Luego de una intensa búsqueda, bajo la hipótesis de un posible secuestro, la carátula policial cambio a homicidio. La opinión pública fue contundente y con el correr de los días, se enardeció detrás de dos sospechosos: los hermanos Héctor y Angel Casola. A Paulino Pezzia aparentemente “se lo había tragado la tierra”. Un prometedor y joven abogado que misteriosamente desapareció al salir de Tribunales. Luego de una intensa búsqueda, bajo la hipótesis de un posible secuestro, la carátula policial cambio a homicidio. La opinión pública fue contundente y con el correr de los días, se enardeció detrás de dos sospechosos: los hermanos Héctor y Angel Casola.

Paulino Pezzia, al momento de su desaparición, estaba a punto de contraer matrimonio con Lucila Quiñones, con quien tenía dos hijos. Además, era íntimo amigo del prestigioso político local y miembro de la elite santafesina, Miguel Angel Cello.

Foto: Archivo El Litoral

Lucila Quiñones, estaba separada de su primer marido, con el que había tenido una traumática relación siendo víctima de violencia de género. Por aquellos años, la relación que mantenía con Paulino Pezzia era condenada socialmente al no estar casados. Sin embargo, la pareja decidió sobreponerse a esta situación y conformar un hogar junto a su pequeño hijo, Julio Cesar Pezzia y dos hijos del primer matrimonio de Lucia.

Foto: Archivo El Litoral

La misteriosa desaparición de Pezzia fue motivo de todo tipo de conjeturas y deducciones por parte de la sociedad santafesina. Esto hizo que los límites entre la justicia y la opinión pública se volvieran difusos. Por esos días, llega una carta anónima a la redacción del Litoral. La misiva decía: “En el domicilio de los padres de Casola, sobre San Jerónimo, he visto cómo cavaban un pozo. ¿Que enterraron ahí? ¿Para que hicieron un pozo?. Que El Litoral sea el primero en dar esta nota y dar un paso más hacia el progreso”.

Los testigos que aportaron su testimonio fueron los que ayudaron a esclarecer lo sucedido en Palacio de Justicia. El sargento encargado de la seguridad y el procurador Abad Lemos dieron firme testimonio de: “haber visto entrar a Pezzia a Tribunales ese mismo día de su desaparición”. Estos dos testigos eran conocedores del encono entre los hermanos Casola, y Pezzia. Sin embargo, Héctor y Angel Casola, fueron interrogados innumerables veces negaban haberlo visto ese día. El origen de la fuerte enemistad entre Pezzia y los Casola fue debido a que uno de los hermanos (Héctor) le dio un duro golpe a una mujer y Pezzia actuó como abogado querellante en defensa de la víctima de violencia.

Foto: Archivo El Litoral

Los días pasaban y el cuerpo de Pezzia no aparecía, mientras que los santafesinos, preocupados, buscaban culpables. Afirmaba el diario El Litoral en sus páginas policiales: “La justicia y la policía deben cuanto antes informar sobre lo sucedido a la población. En un lugar en donde debe estar garantizado el respeto, se comete un crimen”.

Foto: Archivo El Litoral

Las manchas de sangre que fueron encontradas en el despacho de los hermanos Casola, fueron extraídas y analizadas por el equipo de profesionales, sumando pericias contundentes en contra de los principales sospechosos.

En una entrevista realizada por El Litoral, Lucia Quiñones decía: “Si me hubieran escuchado se hubiese resulto inmediatamente el asesinato, los hermanos Casola lo mataron. Paulino no pudo huir, cuando me dijeron que había sido visto en Tribunales enseguida lo supe”.

Finalmente, la verdad salió a la luz. El hallazgo del cadáver por un pescador llamado Máximo Bianchi dejó a toda la ciudad perpleja y confirmando sus sospechas. En aquellas épocas, las pizarras que se encontraban en la vidriera de El Litoral, con las últimas noticias, fueron las encargadas de dar a conocer el desenlace. Rápidamente se hizo oír la macabra noticia por toda la ciudad y millares de personas llegaron hasta la comisaría 5° en donde estaba el cadáver de Pezzia. Querían verlo con sus propios ojos. Ante un interrogatorio frente al cuerpo fallecido de Pezzia, los hermanos Casola se negaron a reconocer su delito, pero luego en base a las investigaciones se pudo corroborar su culpabilidad.