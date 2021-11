González, Amati y Soperez debatieron sobre el futuro que quieren para los rinconeros

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actual jefe municipal de San José del Rincón, Silvio González, que busca ser reelecto, participó de un debate televisivo del cual también tomaron parte el concejal Facundo Amati y Andrés Soperez, los otros dos aspirantes a la intendencia de la localidad costera. El evento fue transmitido por Telecable Rincón y ellitoral.com, en conjunto con las redes sociales de ambas empresas.

Los tres candidatos a la intendencia de San José del Rincón, en las elecciones generales previstas para el domingo 14 de noviembre, tuvieron la posibilidad de participar de un debate público televisado, el primero con esas características que se realiza en la historia de la localidad costera entre aspirantes a la jefatura de gobierno rinconera, ya que existe un antecedente entre concejales.



Del debate participaron el intendente en funciones, Silvio Alejandro González, del Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS); Andrés Soperez, joven dirigente de Juntos por el Cambio (JxC), y el concejal Juan Facundo Amati, del Frente de Todos (FT). San José del Rincón, municipio desde el año 2013, será una de las tres ciudades del departamento La Capital que en poco más de una semana tendrá la oportunidad de elegir intendente para el periodo 2021-2025. Las otras dos son Recreo (ciudad desde 2005) y Sauce Viejo, que lo hará por primera vez en su historia.



Los tres participantes, a su turno y en forma alternada, pudieron presentar, exponer y defender sus propuestas sobre una serie de temas consensuados previamente, como ser, entre otros: obras y servicios públicos; seguridad, convivencia y paz social; salud, educación y cultura; desarrollo, producción y turismo.



La transmisión se realizó en forma conjunta y simultánea por las plataformas de Telecable Rincón, ellitoral.com y redes sociales de ambas empresas. El debate fue conducido por Marina Roberto de Telecable y, en calidad de moderador, Pablo Benito, colaborador de El Litoral. Al principio del evento, cada candidato tuvo un minuto para presentarse, recayendo la iniciativa en Soperez (de extracción radical), sucedido por Amati, que es abogado, y González, médico de profesión

En el caso del actual intendente, la ocasión le resultó propicia para argumentar a favor de búsqueda de la reelección. “Llegando al final de mi mandato, no tengo dudas de que he conducido la gestión de gobierno más transparente y honesta en la historia de nuestra ciudad, sentando las bases para dar el salto cualitativo y poder desarrollarnos como comunidad”, dijo González. “Quiero seguir defendiendo Rincón para que todo aquello que hemos logrado, no lo perdamos”, acotó.



“Tenemos un plan de gobierno, que lo queremos hacer en sintonía con el gobierno de la provincia y con un equipo que está preparado para gobernar. Un plan de obras y de mejoramiento de servicios públicos”, expresó Amati, el primero en desandar la agenda temática prevista. “El candidato que diga que puede haber un plan en este sentido, sin la ayuda económica de la Provincia o de la Nación les está mintiendo”, explicó con énfasis.



Sobre obras y servicios públicos



“El 97% de los recursos van a parar a gastos corrientes, es decir sueldo, gasoil, repuestos. Con este panorama es imposible pensar en un plan de obras si no se busca un equilibrio económico. Nosotros queremos lograrlo optimizando el recurso humano, que es el mayor capital que tiene la Municipalidad de Rincón”, agregó Amati, sin dejar de mencionar que con su equipo de colaboradores ya están trabajando en un propio plan de obras (red de agua potable, gas natural, puesta en valor de la plaza, la playa, la costanera y el balneario, entre otras).



A su turno, González, titular del Ejecutivo local desde 2015, recurrió a un ejemplo para explicar los avances logrados durante la administración en curso: “En el año 2016 llovieron sobre nuestra ciudad 260 milímetros en una semana, teniendo que evacuar una importante cantidad de familias, con cuantiosas pérdidas materiales. En abril de 2019, con la misma cantidad de lluvias, pero en menos de cuarenta y ocho horas, no tuvimos un solo evacuado”.



Desde el primer minuto como intendente, dijo, “supe que este era un tema prioritario y que debíamos prepararnos”. “Para ello mantuvimos más de 300 kilómetros de canales; gestionamos y ejecutamos los canales troncales, que son La Sombra, Arteaga San Martín y Los Ceibos”, manifestó González, que habló también de repotenciar las estaciones de bombeo.



Al momento de intervenir Soperez, remarcó estar sorprendido por la cantidad de obras anunciadas y descriptas por los otros candidatos. “Pensar en obras es pensar en un proyecto político a corto, mediano y a largo plazo, que es lo que ha faltado en la última gestión”, explicó. “Pero también, esta última gestión ha tenido que padecer en los dos últimos años la especulación política en el otorgamiento de los fondos de obras menores, donde se puede presumir algún tipo de discriminación política”, amplió Soperez.



Hay que pensar y empezar a buscar, subrayó después, “otros mecanismos con los que el municipio pueda financiar sus propias obras”, sin dejar de intentarlo a través de gestiones en Nación y en Provincia. Es necesario, aclaró, amalgamar la propuesta de obra pública con la prestación de servicios públicos. “De nada sirve anunciar o ejecutar una obra pública si no podemos sostener y mantener lo que tenemos”, amplió. Finalmente, sobre este punto sostuvo que a la obra pública hay que adecuarla a las necesidades reales de los vecinos, las que solo se pueden saber “saliendo a la calle”.