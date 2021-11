Un ventilador cayó sobre tres alumnos en un colegio de Buenos Aires

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Uno de ellos permaneció internado en observación durante ocho horas. El médico dijo que “si le pegaba el motor lo podía matar”.

Un ventilador cayó sobre tres alumnos en un aula del Colegio Nacional de Buenos Aires el pasado viernes y obligó a las autoridades a interrumpir el funcionamiento de todos los ventiladores por precaución a que sucediera un hecho similar. Uno de los jóvenes estuvo ocho horas internado en observación, mientras que los otros dos compañeros sufrieron heridas leves.

El padre del alumno que recibió el golpe más fuerte, Michael, habló con TN e indicó que el ventilador cayó con una de las paletas sobre la nunca de Leonardo. Esto le provocó un enorme chichón en el cuero cabelludo, pero la doctora que lo revisó le comunicó al padre que su hijo, al igual que los otros dos alumnos, estaba fuera de peligro.

“Me dijo que tenía un chichoncito, que no era nada. Me lo dijo con tal tranquilidad que yo le creí. Lo que me llamó la atención es que me dijo si quería ir a buscarlo, a lo que le respondí que si era algo leve que podía volver a casa por sus propios medios”, agregó Michael.

El padre luego entendió el verdadero motivo del pedido que le había hecho la doctora: “Cuando le veo la cabeza noto que tenía un tremendo golpe, no era ningún chichoncito. Me asusté tanto que lo llevé a la clínica y los médicos también se sorprendieron al revisarlo”, explicó.

Una vez que Michael llevó a su hijo Leonardo al hospital, los médicos se sorprendieron por el estado del joven y le realizaron una tomografía. Tiempo después, por miedo a una descompensación, lo dejaron internado durante la noche del viernes y la madrugada del sábado en el hospital.

“El médico me dijo que mi hijo se salvó porque el ventilador lo golpeó con una de las paletas, pero que si le pegaba el motor lo podía matar”, dijo Michael, quien es docente en la Universidad de Buenos Aires.

El joven está fuera de peligro y volvió a realizar su vida normal, aunque su padre no descarta la idea de un tratamiento psicológico. “No sabemos que le pasa por dentro, estuvo realmente cerca de que el motor le pegue en la cabeza”.

Ante el revuelo que generó la noticia dentro de la comunidad educativa, el Colegio Nacional de Buenos Aires publicó un comunicado en el que aclaró que “desde el fin de semana pasado se revisan todas las instalaciones”. Además, informaron que quedaron inhabilitadas las funciones de encendido de todos los ventiladores del colegio.

“La intervención del Colegio en lo referente al estado de salud de los dos alumnos incluyó la rápida y urgente acción profesional del servicio, quien constató el estado en que se encontraban los alumnos y los trasladó hacia el consultorio para ser atendidos y registró el procedimiento en el correspondiente libro de actas”, reza el comunicado oficial.

A su vez, también revelaron que, luego de dialogar con los familiares y siguiendo las indicaciones de ellos, los alumnos que decidieron irse por sus propios medios fueron acompañados por la tutora hasta el transporte que debían abordar para dirigirse a sus hogares.

Desde la institución destacaron el contacto que hubo por parte de las autoridades escolares con las familias afectadas. “Durante la noche del viernes 29 y la mañana del sábado 30, las autoridades escolares mantuvieron comunicación constante con las familias a efectos del seguimiento de la evolución del cuadro de salud de los dos alumnos quienes manifestaron que se encontraban en buen estado de salud”, remarcaron.