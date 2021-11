https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 04.11.2021

7:09

Panorama de estrenos

Las novedades en los cines

Las pantallas de las salas de la ciudad se renuevan con la llegada de “Eternals”, “The Doors: Live at the Hollywood Bowl” y “Dios mío y ahora qué hemos hecho”.

“Eternals” narra la saga de una raza de seres inmortales que vivieron en la Tierra. Crédito: Marvel / Walt Disney Pictures



“Eternals” narra la saga de una raza de seres inmortales que vivieron en la Tierra. Crédito: Marvel / Walt Disney Pictures

El Litoral en en

Panorama de estrenos Las novedades en los cines Las pantallas de las salas de la ciudad se renuevan con la llegada de “Eternals”, “The Doors: Live at the Hollywood Bowl” y “Dios mío y ahora qué hemos hecho”. Las pantallas de las salas de la ciudad se renuevan con la llegada de “Eternals”, “The Doors: Live at the Hollywood Bowl” y “Dios mío y ahora qué hemos hecho”.

La cartelera del Cine América suma a su propuesta la francesa “Dios mío, ¿y ahora qué hemos hecho?”, de Philippe de Chauveron. Se trata de una secuela de la película “Dios mío, ¿Qué hemos hecho?” de 2014. Esta vez Claude y Marie Verneuil, que pasaron un mal rato cuando tuvieron que hacerse a la idea de que sus cuatro hijas se casaban con maridos de origen extranjero, aunque acabaron aceptándolo, atraviesan de nuevo una crisis. A su vez, la sala ubicada en 25 de Mayo 3075 ofrecerá dentro del ciclo DeSvelado el film “Suspiria” (1977) de Darío Argento. Habrá una función especial de “Canela” de Cecilia del Valle y un tuor de clásicos con “Donnie Darko” (2001); “Memento” (2000); y “Kill Bill 1” (2003). En tanto, al complejo ubicado en el puerto llega “Eternals”, que proviene del universo Marvel. Dirigida por Chloé Zhao e interpretada por Angelina Jolie, Richard Madden y Gemma Chan, narra la saga de una raza de seres inmortales que vivieron en la Tierra y dieron forma a su historia y sus civilizaciones. También aparece entre las novedades “The Doors: Live at the Hollywood Bowl”, grabación en directo del concierto en el Hollywood Bowl durante la festividad del 4 de julio de 1968. The Doors realizan el que se considera el mejor de sus conciertos ante un público que, puesto en pie, llena por completo el estadio.

El Litoral en en

Temas: