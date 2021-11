Rafael Nadal regresará al circuito en Abu Dhabi

El español Rafael Nadal anunció que volverá a las canchas en Abu Dhabi, en la decimotercera edición del Mubadala World Tennis Championship, torneo que no brinda puntos para el circuito ATP.

"Abu Dhabi es un lugar especial para mí, un lugar donde he estado muchas veces y donde comencé mis temporadas en muchas ocasiones" expresó el ganador de 20 títulos Grand Slams.

"Estamos trabajando duro para que esto suceda. La lesión en mi pie todavía necesita mejorar un poco, pero ya estoy entrenando casi una hora y media al día, así que eso es positivo" dijo el tenista de 35 años.

HE'S BACK! 🤯🇪🇸@RafaelNadal our 5-time champion will play #MWTC this December 16-18.



