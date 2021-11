Messi le regalo unos lentes especiales a un joven rafaelino no vidente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 04.11.2021

Pablo Tiraboschi perdió la vista cuando era bebé y podrá leer gracias a un dispositivo que le obsequiaron Lionel y Antonela Roccuzzo.

Pablo Tiraboschi perdió la vista cuando era bebé y podrá leer gracias a un dispositivo que le obsequiaron Lionel y Antonela Roccuzzo.

Pablo Tiraboschi tiene 36 años, es no vidente y logró desarrollar una vida llena de actividades como patín artístico, violín o natación. Al conocer su historia, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo le hicieron un regalo muy especial que le cambió la vida: se trata de un dispositivo de avanzada que va adherido a sus anteojos y que le permitirá leer, entre otras funciones.

“Es una emoción enorme, es fabuloso, Leo y Anto son lo más, son buenísimos”, comentó con alegría Pablo en una entrevista con el periodista Néstor Clivati para Radio El Espectador y NexTv.

A su vez, explicó cómo fue que la pareja se enteró de su historia: “A mí me mandaron un video, yo se lo compartí a una amiga que a la vez se lo compartió a gente allegada a Antonela y bueno, Leo se enteró, me llamaron y me dijeron que había donado el aparato y después la empresa me hizo la entrega”.

Tan genio en la cancha como en la vida @Ieomessiok Mirá esta historia de Pablo Tiraboschi un joven ciego de Rafaela que recibió este dispositivo de regalo de parte de Messi, para mejorar su calidad de vida @DiarioOle pic.twitter.com/Kg2QWBVAd2 — Nestor Clivati (@nestorclivati) November 2, 2021

Sobre su funcionamiento, Tiraboschi aclaró: “El dispositivo que se pone en los anteojos es una cámara de inteligencia artificial con 13 megapíxeles donde los anteojos, mediante tu voz, te va leyendo todo, diarios, revistas, remedios, te dice quiénes están adelante tuyo o te lee las cartas del menú del restaurante”.

El regalo de la familia Messi va a cambiar el día a día de Pablo, que ya se imagina la cantidad de vivencias que va a poder experimentar y cómo mejorará ampliamente su calidad de vida: “Siento una emoción enorme, voy a conocer otro mundo”.

Por último, Pablo cerró su relato con un emocionante mensaje: “Soy violinista hace nueve años, además fui boy-scout, hice patín artístico, de todo. Mi mensaje para la gente es que luchen por lo que quieren, que todo se puede lograr y mejorar, que no bajen los brazos”.