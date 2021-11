Raúl Armando fue contundente: "De Unión no recibí ni un emoticon"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex jugador rojiblanco, técnico alterno de Kudelka en el ascenso de 2011, dijo que "tengo la ilusión de que alguna vez Unión se fije en mí".

Raúl Armando tiene bien presente una jugada "maradoneana" que hizo con la camiseta de Unión. "Fue contra All Boys y no terminó en gol... Siempre recuerdo que Maradona hizo una jugada espectacular contra Inglaterra en Wembley, que no fue gol. Y que cuando llegó a la Argentina, el hermano le dijo que tendría que haber eludido al arquero y eso mismo recordó en el momento de hacer la misma jugada, en México y contra el mismo rival... Diego tuvo la segunda oportunidad... Yo no". Y estalla en carcajadas en la charla en La Primera de radio Sol.

La "Pepa" Armando, aquél zurdo oriundo de Providencia que llegó a Unión como delantero y luego fue retrocediendo en la cancha para convertirse en un muy buen volante por izquierda o marcador de punta con enorme proyección, hoy es el ayudante de campo de Claudio Spontón en Platense luego de haber estado mucho tiempo junto a Darío Kudelka, logrando en Unión aquél recordado ascenso de 2011.

"Entrenamos en Escobar, así que me queda más cerca ir a Santa Fe que venir a entrenar (risas)... Yo vivo en el microcentro, así que muchas veces me voy a antes de las 7 de la mañana y vuelvo después de la 1 o 2 de la tarde... No me queda otra que tomar Panamericana y llegar hasta nuestro campo de deportes. Cuando lo hacemos en el estadio es más cómodo", cuenta la "Pepa".

-Lo acomodaron al equipo...

-De los últimos cinco partidos ganamos tres, empatamos uno y perdimos sin merecerlo con Defensa en Varela. Tanto ese partido como el último, con los tucumanos, fueron los mejores.

-¿Lo conocías a Spontón?

-Con Claudio fuimos compañeros en San Martín de Tucumán, además está Juan Amador Sánchez de secretario técnico y me conoce de Unión. Cuando a Claudio lo confirmaron hasta diciembre, pensaron en mí porque necesitaban alguien con experiencia en Primera División.

-Pero tu sueño es dirigir en Primera, ser cabeza de grupo, ¿no?

-¡Sigue siendo! Tengo el cuerpo técnico armado con el Perro Donnet, el profesor Gustavo Recalde y cuando surgió una chance de Unión, también iba a estar Patita Mazzoni.

-¿Te habías ilusionado con Unión?

-¡Yo sí...! De parte del club, evidentemente no... Lo tomo con humor, pero ni un emoticon me mandaron en ese momento, cuando estuvo la posibilidad... Sigue siendo un objetivo y ojalá no pase mucho tiempo hasta que se dé la chance de dirigir a Unión.

-Decís que ni un emoticon te mandaron. ¿Lo decís con bronca o en forma risueña?

-En algún momento con bronca, pero ahora ya no.

-¿Alguna vez recibiste una propuesta firme de Unión?

-Cuando nosotros estábamos en Huracán, la primera vez que fuimos con Darío a dirigir allí, nos llamaron dirigentes de ese momento... Pasaron varios años, pero lo que recuerdo es que la idea era que viniera como posible manager, pero te estoy hablando de esa primera etapa en Huracán, hace ya años.

-¿Todo bien con Kudelka?

-¡Todo bien!... Fue una de las primeras personas que le comenté lo de Platense. Quizás no tenemos la comunicación fluida del momento en el que trabajábamos, pero es lógico que pase. Esto lo venía analizando desde hace un tiempo y ya tenía la decisión de separarnos.

-Dentro de poco lo enfrentás...

-Así es. Lo recibimos en Vicente López... Estaba pensando en no saludarlo, así se enoja (risas).

-Antes de que te llame Platense, ¿tuviste alguna chance concreta?

-Fueron once o doce años, en total, entre Federal A, Nacional B y Primera División... Yo hice un análisis de posibilidades de Argentina, hice contactos en el exterior, en Centroamérica, Sudamérica, hablé con gente de República Dominicana, de Guatemala, con el entrenador de la selección de Nicaragua y nunca cerré nada. Estaba la posibilidad de insertarme en un cuerpo técnico y no lo desechaba. Mi sueño es trabajar en Primera, porque es algo difícil en la Argentina.

-Para algunos, porque otros, como Davobe, tienen la posibilidad de encontrar varios equipos en un mismo año...

-¡Qué se yo...! "Davo" venía con un arrastre de derrotas y viste cómo es... Gente del extranjero me decía cómo puede ser que no tenga trabajo con el currículum que tengo, pero no me llamaba nadie... Hoy se habla mucho de técnicos modernos y el fútbol es uno solo.

-La última. ¿Qué pensás de Tomás Sandoval?

-Me sorprende la capacidad que tiene para generarse situaciones de gol. Con nosotros entró siempre en la parte final y la verdad es que así, rinde. El otro día metió uno de cabeza, contra Racing también tuvo una chance que se la sacó Arias... Vimos que en Colón pasaba eso, que entraba en los minutos finales. Pero te repito que es sorprendente cómo se arma situaciones de gol.

El tema Damián Martínez

Ricardo Carloni confirmó que Rosario Central deberá comprar la otra mitad del pase de Damián Martínez y que el domingo estuvo hablando con Luis Spahn para concretar la operación, porque se cumplió con la cláusula de cantidad de partidos jugados, que lo obliga al club rosarino a adquirir el otro 50 por ciento del jugador.

La pregunta es: ¿a quién corresponde la propiedad de la mitad del pase de Martínez?. Unión tenía la mitad del pase y el 100 por ciento de los federativos. Central debe todavía un dinero de esa primera mitad que adquirió a principios del año pasado. Pero el otro 50 por ciento no es del club, por más que figure así. Todo indica que pertenecería a Bragarnik. "Nosotros a eso no lo sabemos, tenemos que arreglar con Unión", dijo el vicepresidente de Rosario Central.

Además, en la entrevista que concedió a La Primera de radio Sol, Carloni dijo que hay que "unificar el mando del fútbol argentino y que todo vuelva a la órbita de la Afa", dando a entender que la postura de Central es que se diluya la Liga Profesional. También dijo que el año que viene se aplicaría el fair play financiero.