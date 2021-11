https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 04.11.2021 - Última actualización - 15:01

15:00

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas: el drama nacional y otros mensajes Mensajes y cartas que hacen llegar los lectores de El Litoral.

Reflexión

ERCILIO FERRI

"A Lord Byron nunca le fue posible reflexionar sobre sí mismo. De ahí que tampoco sus reflexiones terminen de ser brillantes, como demuestra su lema "Mucho dinero y ninguna autoridad". Pues es obvio que mucho dinero siempre paraliza a la autoridad. En nuestro país está total y absolutamente claro".

****

Control de los precios cuidados

UN LECTOR

"Quiero denunciar que en muchos supermercados de Santa Fe no se cumple para nada con la lista de precios cuidados. Y quiero denunciar también a la Secretaría de Comercio Interior de la provincia ni siquiera tiene habilitado un teléfono para que la gente le haga denuncias. Parece que al gobernador Perotti, fiel a su estilo, no le interesa acompañar el cumplimiento de una norma nacional. ¡¡Una vergüenza!! ¡¡No tienen un 0800 para que la gente llame!! Por supuesto, menos poner inspectores en la calle. Ojalá el diario saque este mensaje. Por favor, es una impotencia terrible. Yo sé que es un mecanismo condenado al fracaso, pero lo que me espanta es que el propio gobierno provincial no colabore ni participe en este intento de controlar los precios".

****

La ley

ALFREDO SALOMÓN

"Tanto que se habla de la ley, yo tengo una versión del Viejo Vizcacha, del Martín Fierro, que dice así: 'La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos. La ley es como el cuchillo, no ofiende a quien lo maneja' ".

****

Falta de taxis y remises

VECINA DE LA CIUDAD

"Le pido a El Litoral, si es posible y están de acuerdo, investigar e informar ¿a qué se debe la falta casi total de taxis y remises? Ni por una urgencia o cualquier necesidad se consiguen. No se puede cumplir con turnos médicos, nada, porque no se obtiene respuesta. Digamos, que uno llama, pero no vienen. Gracias si pueden hacerse cargo de informarse e informarnos a los lectores y vecinos de Santa Fe".

****

Un préstamo que debemos honrar

CELESTE ESTELA

"La vida es un pequeñísimo, casi imperceptible punto en el universo del tiempo. Es el haz de luz de una estrella fugaz en las largas horas de la noche. Un rápido parpadeo. Sin embargo, parece eterna cuando la vivimos. Solo aquellos que ven el color rojizo del sol en su atardecer advierten lo fugaz que fue su vida. La sabiduría está en saber sembrar y cosechar riquezas que serán permanentes en nuestros corazones. La belleza de lo superfluo es efímero, la belleza de la Paz verdadera, el Amor verdadero, las Emociones profundas serán para siempre. Todo dependerá de lo que elijas ser y llevarte de esta vida. Nunca olvides que tu vida es un préstamo y algún día deberás devolverla… ¿Qué dirás? ¿Qué contarás que has aprendido con ella?".

****

Sumando papelones

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"Que actitud decadente la del binomio corriendo como dos cholulos detrás de Joe Biden, para pedirle un autógrafo o sacar la foto que poco beneficiaba al susodicho, tirándose encima, rociándole el rostro con saliva y rascándose la cabeza, no permitiéndole su voluminosa cintura ser tan confianzudo. Además su gesto de éxtasis no era el apropiado para dirigirse a un presidente, el único resultado de su asistencia a la cumbre del G-20 fueron sumar desatinos para la Galery, del ridículo no se vuelve".

****

Llegan cartas

El Drama Nacional

MIGUEL ÁNGEL REGUERA

Escena 1: las empresas de luz, gas, agua, telefonía o internet, te toman mal el estado del medidor o liquidan mal la factura. Lo curioso es que siempre se equivocan para el mismo lado, en contra del consumidor. ¡Es raro!

Escena 2: Anses y las Cajas previsionales provinciales tardan meses y años en liquidarte la jubilación (más allá de la pandemia) y cuando lo hacen mal (muchas veces) siempre es pagando de menos. Esto no ocurre en resonados casos públicos. ¡Es raro!

Escena 3: Vas al supermercado y cuando verificás el ticket de compra te encontrás que en las cajas te cobraron más que el precio en las góndolas, porque están mal cargados en el sistema. Siempre a favor de los mercaderes, por supuesto. ¡Es raro!

¿Cuántas escenas más de esta obra dramática que vivimos los argentinos desde hace tiempo, podemos describir sin hartarnos de nuestro infortunio? La inseguridad cotidiana, la corrupción, los privilegios de toda clase, el nepotismo, la ambición desmedida y la mentira. Supongamos por un instante que olvidamos todas las ofensas, que nadie tuvo la culpa de nada, que los organismos internacionales nos perdonan hasta el último centavo que debemos, ¿Eso cambiaría la condición moral de nuestra sociedad, que nos hace padecer estas canalladas diarias y otras, que nos empequeñecen en nuestra dignidad y hacen añorar al argentino de "la gauchada", "la yapa", "yo te doy un empujón" o "me lo devolvés cuando podés"? Si no recuperamos la memoria, si no reafirmamos una identidad solidaria que se conformó en las mutuales, cooperativas, clubes de barrio, sociedades de fomento, cooperadoras escolares; si no empezamos a pensar en el otro como mi vecino, mi compañero de banco en la escuela, mi compañero de ruta ¿En cuánto tiempo más estaríamos otra vez viviendo grietas, pagando deudas y buscando culpables? Esta obra de teatro dramática, puede convertirse en comedia si el tiempo pone distancia y los recuerdos se hacen amables; o puede ser una tragedia interminable si no cambiamos los paradigmas morales que nos guían. Los invito a reflexionar sin camisetas, sin colores, ni marchas que nublen el juicio crítico, de todos depende producir el cambio.

****

El camino y el caminante

MARÍA ROSA

No voy a seguirte hacia la tristeza: tengo un pacto con la alegría.

No quiero seguirte hacia la incertidumbre: tengo un pacto con la esperanza.

No puedo seguirte hacia la intranquilidad: mi ser está lleno de paz.

No pienso seguirte hacia el caos: he conocido la armonía y quiero quedarme allí.

Ha sido un largo camino, no quiero volver atrás.

Quizás cada uno debe elegir su destino, y entonces los propios anhelos trazarán el derrotero.

Quizás hay un final, o quizás aprendamos a hacer del camino mismo, un supremo fin.

Quizás compartimos con otros destinos, anhelos y caminos.

Lo sabré al caminar.