https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 04.11.2021 - Última actualización - 15:58

15:53

#MeToo

China: la tenista Peng Shuai acusó de abuso sexual al ex vice primer ministro Zhang Gaoli

Los censores de Internet en China han bloqueado toda referencia a un mensaje atribuido a la tenista de élite Peng Shuai, que acusa a un ex viceprimer ministro comunista de forzarla a mantener relaciones sexuales.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

El Litoral en en

#MeToo China: la tenista Peng Shuai acusó de abuso sexual al ex vice primer ministro Zhang Gaoli Los censores de Internet en China han bloqueado toda referencia a un mensaje atribuido a la tenista de élite Peng Shuai, que acusa a un ex viceprimer ministro comunista de forzarla a mantener relaciones sexuales. Los censores de Internet en China han bloqueado toda referencia a un mensaje atribuido a la tenista de élite Peng Shuai, que acusa a un ex viceprimer ministro comunista de forzarla a mantener relaciones sexuales.

El #MeToo llegó a China tímidamente en 2018, con denuncias que involucraban a notorias figuras públicas. Pero, hasta ahora, ningún escándalo había salpicado a las altas esferas de la política. Ahora una explosiva acusación puede suponer un impulso considerable al movimiento en el gigante asiático. La denuncia de la tenista Peng Shuai, que fue número uno mundial de dobles y ganadora del Roland Garros también en esa categoría, fue rápidamente eliminada de su cuenta oficial de Weibo. Pero su rastro no ha podido ser completamente eliminado. De acuerdo con las capturas de pantalla que circulan en internet, la tenista, de 35 años, acusa al antiguo viceprimer ministro Zhang Gaoli, uno de los hombres más poderosos de China entre 2013 y 2018, de haberla "forzado" a tener sexo y después a mantener un romance durante años. Sin resultados en los buscadores de Internet La publicación desapareció rápidamente y los datos de Weibo indican que Peng publicó algo el martes (2.11.2021) en su cuenta y el mensaje fue visto más de 100.000 veces. Desde entonces, no ha habido más declaraciones de la jugadora ni respuesta pública de Zhang, considerado cercano al primer ministro Li Keqiang. La censura ha bloqueado cualquier mención al asunto y los buscadores de internet en China no muestran resultados al introducir juntos los nombres Peng y Zhang. Foto: Captura de pantalla En el largo mensaje que contienen las capturas de pantalla, Peng asegura estar "muy asustada". "Al principio lo rechacé y seguí llorando", dice el mensaje. El texto asegura que tuvieron una relación hasta que, recientemente, el político dejó de contactar con ella. Al parecer, la tenista también afirma que, aunque no tiene pruebas, la mujer de Zhang lo sabía. "Incluso si no es más que lanzar un huevo contra una pared, yo -cortejando al desastre como una polilla atraída por una llama- explicaré los hechos de lo que pasó", prosigue el texto.

El Litoral en en

Temas: