"Quiero que seas mi nuevo papá": el pedido de Facundo Farías a su representante

Martín Sendoa, manager del jugador de Colón, iniciará los trámites legales para convertirse en el nuevo tutor del juvenil y su hermana. “No podía creer lo que me estaba pidiendo, lo quiero como a un hijo”, expresó Sendoa.

El fútbol y la vida siempre dan revancha, por eso muchos los asemejan. En esta historia se mezcló todo y de un vínculo deportivo de hace unos años se forjó un lanzo familiar. La historia de vida de Facundo Farías es demasiada para un pibe de 19 años que juega en la Primera División de Colón, el último campeón argentino. En realidad es demasiada para cualquiera. El mediocampista ofensivo perdió a su madre cuando tenía 10 años, su papá falleció por coronavirus en mayo y su abuela en junio del presente año. Sin embargo, el jugador tendrá un segundo padre y las palabras emotivas no alcanzan.

Martín Sendoa, representante del futbolista, iniciará los trámites legales para convertirse en el tutor de Facundo y su hermana “Tati” y fue el mismo Farías quien se lo pidió. “La idea salió de Facu. Eso fue cuando concentró en Buenos Aires (ante Argentinos Juniors). Con los ojos medios llorosos me dijo ‘¿querés ser mi nuevo tutor legal, mi nuevo papá? Quiero que seas mi tutor y el de mi hermana’ Se le llenaron los ojos de lágrimas, lo abracé, le puse la cabeza en mi hombro y a mi también se me llenaron los ojos de lágrimas. Le dije que sí, obvio”, relató emocionado Sendoa. “No podía creer lo que me estaba pidiendo pero ya no lo quiero como jugador, lo quiero como a un hijo”, agregó.

El “Ninja”, como se lo conoce en su entorno, ya es papá y tiene su familia en Buenos Aires, por lo que el acompañamiento de su esposa fue clave en esta decisión. “Mi mujer lo tomó bien, ella no tiene problemas, pero me dijo ‘mira que es un tema delicado’. Pero ya soy papá y como me hice cargo de mi familia puedo hacer lo mismo con estos chicos. El único problema es que estamos lejos, si antes venía (a Santa Fe) cada 15 días ahora lo tengo que hacer cada 10”, contó.

Luego de darle el sí a Facundo, el representante comentó que quiso iniciar el trámite legal lo antes posible. “Fuimos a ver a una escribana de Buenos Aires para iniciar el trámite con los papeles, pero no estaba. La semana que viene voy a volver con mi familia acá (Santa Fe) para iniciar todas las cuestiones legales con otra escribana”, adelantó.

“¿Y si te llama Román?”

En los últimos días la versión que acercaba a Facundo Farías a Boca por pedido de Román Riquelme creció. Al parecer el interés del club de La Ribera es concreto y hasta en los pasillos de La Bombonera el dirigente intentó convencer al jugador de Colón de que se sume a su equipo. Pero Sendoa sostiene que no hay ninguna oferta real por el juvenil. “Interesados en él tengo como 10 clubes, pero siempre les digo que se acerquen al club (a Colón) y punto”, dijo dejando en claro que de los intereses concretos se encargaría José Vignatti, presidente del Sabalero.

Pero Sendoa reconoció un deseo que, tal vez sin saberlo, comparte con muchos sabaleros. “La verdad yo quiero que se quede un año más en Colón, porque él recién empieza y todavía no maduró futbolísticamente. Creo que un año más le vendría bien para jugar la Copa Libertadores y afianzarse como jugador, total va a tener 20 años y le quedan muchos por delante”, confesó.

“Siempre lo hablamos, le pido que se quede y él lo entiende. Facu también quiere quedarse, pero si llega una oferta concreta al club e interesa ya es otra cosa”, cerró.