Una nueva investigación científica propone que los homínidos perdieron su cola "de repente"

Los homínidos son una de las pocas familias de mamíferos que carecen de cola. Dentro de este grupo, compuesto por orangutanes, gorilas, chimpancés, bonobos y humanos, el único vestigio de este apéndice es un pequeño hueso situado al final de la columna vertebral: el coxis. Hasta ahora los científicos consideraban que esta pérdida se había producido por los cambios corporales experimentados por los humanos, pero un nuevo estudio, aún no revisado por otros expertos, apunta a que esta extensión desapareció de manera repentina hace 25 millones de años por una mutación genética. Esta variación, además, expuso a los humanos a algunas enfermedades que seguimos padeciendo a día de hoy, como la espina bífida, una malformación en la columna vertebral que en los peores casos puede ser mortal.

Para estudiar los motivos de esta pérdida, el investigador Bo Xia, del Centro Sanitario Langone de la Universidad de Nueva York, comparó junto a sus compañeros 31 genes presentes en el ADN de homínidos y monos y que se sabe que están involucrados en el desarrollo de la cola. Así, cualquier mutación presente solo en los genes de los primeros debería ser la responsable de esta desaparición.

El análisis, prepublicado en la revista bioRXiv, detectó una mutación en el gen TBXT, encargado de formar la proteína que desarrolla la cola. Sobre este gen actuaron dos transposones, unos parásitos que copian y pegan de manera aleatoria partes del ADN y que están presentes en el genoma de todas las especies. Normalmente, la actividad de uno de estos parásitos apenas tendría incidencia. De hecho, uno de los dos transposones involucrados en la desaparición de la cola está presente tanto en homínidos como en monos. Pero la actuación del segundo, junto con la del primero, formó un bucle que impidió procesar determinadas proteínas e hizo desaparecer la cola. Este segundo parásito sí es exclusivo de los grandes primates.

