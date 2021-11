Coronavirus: las empresas canadienses comienzan a prescindir de los trabajadores no vacunados

Los empresarios canadienses han comenzado a prescindir de empleados que no presentan un certificado de vacunación contra el Covid-19 pese a la escasez de mano de obra, bien mediante un despido o concediendo excedencias sin empleo y sueldo.

Al parecer la situación de los despidos está poniéndose más enserio en Canadá y ahora todo parece indicar que se está poniéndose en acción la ley de los no vacunados contra el Covid-19. Por ejemplo se ha resaltado que Air Canada ha suspendido a más de 800 empleados por no tener una vacuna COVID-19 completa de acuerdo con las reglas federales.

Michael Russo, el director ejecutivo dijo el martes que la gran mayoría de los 27.000 tripulantes de cabina, agentes de servicio al cliente y otros recibieron las dos vacunas, además detalló: "Nuestros empleados han hecho su parte, con más del 96 por ciento de ellos ahora completamente vacunados. Los empleados que no fueron vacunados o que no tienen una exención médica u otra exención permitida han sido puestos en licencia sin goce de sueldo", dijo en una conferencia telefónica con inversionistas. El portavoz Peter Fitzpatrick dijo en un correo electrónico que los despidos "tienen lugar en toda la empresa" en lugar de centrarse en un trabajo en particular.

Por su parte la compañía dijo en un correo electrónico que las proporciones están en línea con las de WestJet Airlines Ltd. donde menos del cuatro por ciento de los trabajadores – menos de 300 de los 7.300 – no están vacunados.

Hay que destacar que el primer ministro Justin Trudeau anunció el mes pasado que a partir del 30 de octubre, Ottawa exigirá que las aerolíneas, las compañías ferroviarias y de carga reguladas por el gobierno federal implementen políticas de vacunación obligatorias para los empleados.

