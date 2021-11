https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bolsa de Comercio

La soja cayó US$ 7 y el trigo subió US$ 10 en Rosario

La oleaginosa con entrega inmediata, contractual y las fijaciones concluyó a US$ 344 la tonelada, precio que en moneda local fue de $ 34.400 la tonelada.

Los granos operaron hoy con cotizaciones dispares en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en que la soja retrocedió US$ 7, mientras que el trigo subió US$ 10 y el maíz cerró la rueda sin cambios. De esta manera, la soja con entrega inmediata, contractual y las fijaciones concluyó a US$ 344 la tonelada, precio que en moneda local fue de $ 34.400 la tonelada. Por su parte, el trigo con entrega disponible subió US$ 10 y se ubicó en US$ 240 la tonelada. Hoy se destacó un ofrecimiento por trigo con proteína mínima 10,5 no OGM para el segmento disponible en US$ 250 la tonelada, señalaron operadores de mercados Respecto al tramo full noviembre la oferta también se ubicó en US$ 240 la tonelada y diciembre en US$ 245. Por último, por el maíz con entrega inmediata se ofrecieron US$ 190 la tonelada, sin cambio respecto a la jornada previa. En tanto, por el maíz de la cosecha 2021/22, las ofertas con descarga en marzo de 2022 fueron de US$ 190 la tonelada, US$ 185 para abril y US$ 180 para junio.