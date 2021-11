https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Eric es joven, y esa juventud lo llevó a aprovechar las redes sociales para mostrarse y dar consejos sobre cuidado. Sus videos tienen miles de reproducciones y su emprendimiento suma cada vez más calidad.

Redes sociales El joven que rompió el molde y comenzó haciendo las uñas a sus amigas, ahora es influencer en Tik Tok

Tiene 20 años. Nació en Concordia y en su ciudad desarrolla su actividad. Quienes lo siguen, lo conocen como “el influencer de las uñas”. En su cuenta de Tik Tok tiene casi 700 mil seguidores y sus videos son un éxito.

Eric se muestra tal cual es. Es joven y su transparencia y claridad a la hora de hablar y compartir lo que ama hacer lo llevaron a convertirse en una sensación. Si bien todo fue rápido, para él hay un camino de crecimiento y lo que busca, a veces desde el humor y otras desde el debate, es promover el cuidado de las uñas.

En la cuenta del joven concordiense hay variedad de contenido. En algunas ocasiones se dedica a contestar las dudas de sus seguidores, en otras responde a publicaciones con falso contenido o consejos que podrían llevar a dañar las uñas y las más exitosas son las publicaciones en las que hace humor, desde aquellas en las que observa personas y piensa de qué manera pintarían sus uñas, hasta el debate de qué hacer cuando una clienta es novia de un hombre y otra la amante. Su receta es infalible, y la cantidad de “me gusta” y comentarios lo demuestran.

Del hobbie al éxito

A la hora de definir su presente, Eric siempre se remonta al pasado, sobre todo a lo que sucedió hace tres años, cuando tenía 17 y decidió entrar “en el mundo de las uñas”.

“Empecé porque cuando salía con mis amigas siempre les esmaltaba las uñas, luego conocí las postizas y se las aplicaba. Después de un tiempo buscando un diseño para hacerle a una de ellas veo cómo ‘mágicamente’ alargaban una uña natural y quedé fascinado, quería hacerles eso. Averigüé de qué se trataba, miré videos en YouTube, compré los materiales y empecé. A todo esto, yo no sabía que era un trabajo, lo hacía por hobby”, dijo en diálogo con El Litoral y agregó, entre risas: “Eran espantosas las uñas que les hacía a mis amigas, pero para mí era todo un orgullo que estén estéticamente bien sus manos”.

El momento del cambio llegó cuando abrió una cuenta de Instagram. “Lo hice para mostrar y guardar los trabajos, hasta que alguien me preguntó cuál era el precio. Quedé en duda de a qué se refería, consulté y me enteré que se podía trabajar de esto. Me puse súper contento porque no sólo iba a poder dejar bellas las manos de quienes conocía, sino también de gente que no. Tomé un curso para perfeccionarme y en enero de 2019 empecé a hacerlo de manera profesional, sin darme cuenta me había convertido en manicurista, un rumbo completamente distinto al que tenía pensado para mi vida”, aseguró.

Cuando todo parecía encaminarse para que su emprendimiento siguiera creciendo, llegó la pandemia, así que Eric pensó en reinventarse. “Durante la cuarentena pensé en mostrar mi trabajo en Tik Tok, sin esperar ningún tipo de repercusión. El primer video llegó a las 700 mil visitas en tres días, no lo podía creer. A lo largo del tiempo empecé a ganar seguidores, festejé como loco los 10 mil. Al año –en julio de 2021– llegué al medio millón de seguidores y hoy en noviembre de 2021 estoy llegando a los 700 mil, es una cosa de locos, pensar que estoy a nada de un millón de personas que me sigan es increíble. Soy el manicurista argentino con más seguidores en esa red social y me han mandado mensajes de todas partes del mundo contándome cómo les gusta y ayudan mis videos”, resumió.

Según describe, tiene como intenciones en las redes mostrar su trabajo y situaciones que vivió y vive durante el proceso, sabe bien qué le gusta a quienes lo siguen y espera que el futuro traiga sorpresas.

“A la gente le encantan los chismes de problemas que he tenido con clientas. Manejo un humor muy fuerte, en ciertas ocasiones, pero siempre manteniendo el profesionalismo. Creo que Tik Tok me podría hacer llegar a lugares impensados, no sé qué me depararán las redes el día de mañana, pero mi objetivo va a ser siempre el mismo, trabajar para cambiar la vida estética de la gente y dejar contentas a aquellas personas que tengan la autoestima baja. Por más que no crean, las uñas cambian mucho el estado de ánimo y la autoestima”, aseguró.

Detrás de las redes

Más allá del éxito que tiene en la red social de los videos, Eric se mantiene con los pies sobre la tierra y hasta le cuesta comprender que alguien lo admire y sea capaz de reconocerlo y definirse como su “fan”.

“Mi vida sigue siendo la misma, excepto por el término con el que se definen algunos seguidores. Hasta el día de hoy me sigue costando entender cómo pude llegar a tener ‘fans’, me han reconocido en la calle y me piden fotos, eso es una cosa de locos que jamás pensé que sucedería”, dijo.

Claro que todo su éxito y exposición lo llevan a tener propuestas para desempeñarse en lugares grandes en su profesión. “He tenido ofertas de trabajo con grandes marcas. Aunque aún no puedo decir cuáles son esos proyectos, pronto lo sabrán”, explicó.

Finalmente, decidió definir a la persona detrás del personaje: “Fuera de Tik Tok soy una persona muy seria. No vivo de peluca ni con el humor que presento en redes, aunque siempre estoy intentando buscar la manera de mejorar en mi trabajo y lo que hago en los videos. Hoy, con 20 años, estoy muy orgulloso de lo que vengo logrando, por eso quiero agradecerles a todos los que estuvieron y están en este largo camino, a mi pareja, mis viejos, mis amigos, a mi hermana y a mi queridísima Cielo que también tiene fans en Tik Tok. Ellos son todo para mí”.