https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.11.2021 - Última actualización - 2:41

2:34

Las autoridades judiciales decidieron incrementar la acusación del imputado a “abuso sexual agravado por la función educativa”. El abogado defensor del profesor expresó su desacuerdo con la medida.

Escuela N° 941 General Juan Apóstol Martínez Caso de abuso sexual en La Guardia: prisión preventiva para el docente Las autoridades judiciales decidieron incrementar la acusación del imputado a “abuso sexual agravado por la función educativa”. El abogado defensor del profesor expresó su desacuerdo con la medida. Las autoridades judiciales decidieron incrementar la acusación del imputado a “abuso sexual agravado por la función educativa”. El abogado defensor del profesor expresó su desacuerdo con la medida.

Este viernes dictaron la prisión preventiva para el docente acusado de abuso sexual de un menor en el jardín La Guardia. Marcos Barceló, abogado defensor del imputado, se expresó en contra de la medida y apuntó contra la unidad fiscal responsable.

En diálogo con El Litoral, el abogado explicó que el juez “dictó la prisión preventiva, no hizo lugar a las medidas alternativas que propusimos. Nos encontramos con una sorpresa hoy acá, si bien todo el legajo fiscal se investigó como abuso sexual simple, nos encontramos con una incrementación de la imputación, que es lo que sucede habitualmente en esta unidad fiscal, este tipo de sorpresas. Se imputó abuso sexual agravado por la función educativa, algo que es totalmente descabellado porque es un docente de primer grado que tiene un problema con un niño que pasa por el pasillo y que la mamá dice que el niño dice que el profesor lo tocó”.

Y detalló: “O sea, -el imputado- no es ni encargado de su educación, ni encargado del niño, ni de la guarda ni del cuidado ni de nada. Es un abuso sexual simple muy claro y contundente, es un delito excarcelable. Nosotros entendemos que no tratándose de un delito con condena de cumplimiento efectivo y no habiendo entorpecimiento probatorio ni riesgo de fuga, estamos hablando de una persona que compareció espontáneamente apenas se enteró, sin antecedentes penales de ningún tipo, sin antecedentes contravencionales, sin una sanción en el ámbito educativo en 30 años de servicio profesional” expresó el letrado, enumerando las razones por las que le parece incorrecta la medida tomada.

Además, agregó que desde la defensa del acusado se introdujo “la cuestión de orientación sexual de esta persona –su cliente-, que tiene una disputa con la directora de ese instituto desde hace años muy fuerte aparentemente porque el imputado se siente discriminado por su orientación sexual. La madre del niño también introduce en su denuncia una cuestión homofóbica. Ella dice ‘yo no sé si es importante o no, pero quiero aclarar que esta persona es homosexual’. Por eso, me encargué de argumentar y explicarle al juez que la cuestión era claramente homofóbica, que esta persona estaba siendo incriminada o sospechada por una versión, que todavía no sabemos si es cierta, de una mamá que dice que el niño le dijo y que se interpreta en el contexto de una persona homosexual”.

Sobre la cámara Gesell a la que deberá someterse el menor en cuestión, Barceló hizo público un pedido que realizó a las autoridades: “Solicitamos que se empiece a respetar la guía de UNICEF para el abordaje de casos de abuso sexual que dice que la cámara Gesell debe ser tomada dentro de los 10 días y que se prohíba que los menores de edad declaren ante los operarios del sistema. En este caso se ha respetado eso, no ha habido ninguna declaración por parte del niño, lo cual es muy atinado y estimamos que la cámara Gesell va a ser realizada, ya sea por un entrevistador o por otro, a la brevedad”.