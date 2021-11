Mazzoni y Giupponi palpitan la definición del torneo de Liga Santafesina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martín Mazzoni, entrenador del Colegial, y Cristian Giupponi, DT del Tino, dialogaron en exclusiva con Pasión Liga sobre el emocionante final del Apertura Jorge Alberto Angeloni.

Por Ignacio Pueyo

Restan dos fechas para la finalización del torneo de Primera División en la Liga Santafesina, y si bien son cuatro los equipos que conservan chances matemáticas de consagrarse, el líder La Salle (39) y el escolta Argentino (36) son los favoritos para quedarse con el certamen. Un poco más atrás llegan Unión y Colón de San Justo con 34 unidades.

Este fin de semana ya puede haber campeón, en caso de que La Salle le gane a El Quillá como local y que Argentino no venza a Universidad en San Carlos. De lo contrario, todo se definirá en la última jornada. En medio de esta apasionante definición, los entrenadores de los dos equipos con más chances dialogaron sobre la situación en la que llega cada club.

"Venimos de una seguidilla de partidos duros, porque en el momento de la definición los partidos son distintos a los de mitad de torneo. Entonces Pucará en su cancha se hizo un partido durísimo, Newell's en cancha de La Salle se hizo durísimo, fue un partido que pudimos abrir en la mitad del segundo tiempo. Entonces creo que en etapa de definición todos los partidos van a ser así, y nosotros tenemos partidos muy difíciles" explicó Mazzoni sobre el Colegial.

Al respecto, Cristian Giupponi señaló que: "Nosotros estamos en levantada, el último partido jugamos muy bien. Habíamos terminado muy bien antes del parate, y después cuando volvimos no estábamos tan bien. Nos costó algunas fechas, y ahora sí ya estamos bien, como habíamos terminado. El equipo está funcionando bien" señaló. Argentino se impuso en su último duelo a Ateneo por 2 a 1, con dos goles de Claudio Cenci, el último de ellos sobre la hora.

En ese sentido, ambos entrenadores hablaron sobre lo bien que sus equipos se sobrepusieron al corte que en mitad de año hubo por la cuarentena. "Se notaba en los chicos mucha incertidumbre de no saber si se iba a volver o no. Cuando yo hablaba con ellos me decían, 'el año pasado nos decían que en 15 días volvíamos, y después no volvíamos.' Así que estaba eso en la cabeza de los chicos. Nosotros acá tenemos un muy buen grupo, y ellos entrenaban. Salían a entrenar solos, o de a dos o tres. Estamos muy contentos por el lugar en el que estamos, estamos a dos fechas y seguimos peleando por el campeonato, que es lo que queríamos" añadió Giupponi.

Por su parte, "Patita" Mazzoni, explicó el compromiso que tiene el plantel de La Salle en cuanto a los entrenamientos: "Habíamos hecho una muy buena pretemporada, y el equipo arrancó muy bien. Creo que el hecho de haber arrancado bien, y estar en el lugar que estábamos, ayudó a lo que se vio en ese parate, más allá que es un grupo que le gusta entrenar. Es un grupo competitivo, que le gusta entrenar, entonces lo fuimos llevando, obviamente sin la certeza de saber cuándo se iba a jugar, que fue lo difícil del momento. Fue un grupo que lo llevamos, fue entrenando, fue progresivo, en el que todos estaban metidos y esperando que se continúe".

Por último, ambos entrenadores contaron lo motivados que están sus jugadores de cara al final del torneo. El entrenador de Argentino señaló que: "La verdad que están muy motivados, muy contentos por estar ahí en la lucha. Hoy son solo cuatro equipos los que tienen chances de lograr el campeonato. Entonces ellos están muy contentos por estar ahí y ser el equipo que está más cerca de La Salle. La verdad que están muy motivados".

Y Mazzoni cerró también hablando de sus jugadores: "Los veo, desde el primer momento, comprometidos con lo que querían, lo que quieren y lo que buscan. Hoy muy motivados, lógicamente, con un poco de ansiedad porque es muy difícil no tenerla en este momento y en estas circunstancias; entonces tratando de manejar la ansiedad. Obviamente muy motivados, muy convencidos y seguros de lo que hicieron en todo este camino y de lo que quieren".