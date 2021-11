Xavi Hernández es el nuevo entrenador de Barcelona

El entrenador Xavi Hernández logró destrabar su salida del club Al Saad de Qatar para convertirse en el nuevo entrenador del Barcelona de España, al que intentará rescatar de una difícil situación deportiva e institucional.



La confirmación llegó por parte del club de Doha, que detalló que la dirigencia del Barcelona aceptó pagar la cláusula de rescisión de cinco millones de euros, pese a que se había resistido a esa acción en los últimos días.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X