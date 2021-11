Insólito: enyesaron el pene de un jugador del Ajax tras un golpe

Este miércoles, Borussia Dortmund recibió al Ajax en el Signal Iduna Park por la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El duelo terminó en triunfo para los neerlandeses por 3 a 1, con goles Tadic, Haller y Klaasen para los victoriosos. Reus había abierto el marcador para los alemanes.

Si bien el triunfo los clasificó a octavos de final con dos partidos por jugar y sacó a relucir el buen momento futbolístico del equipo de Erik ten Hag, el resultado ahora pasa a segundo plano tras el incidente protagonizado por Dusan Tadic, jugador del Ajax.

El delantero es una de las figuras y goleadores. Siendo capitán, lidera al plantel en las últimas temporadas. Tal es el nivel de liderazgo, que en la jugada de su gol se tiró al suelo para empujar la pelota a pesar de que este gesto implicaba un golpe de su entrepierna contra el poste del arco.

Una vez finalizado el partido, y sin ningún tipo de pudor, el serbio arribó a Ámsterdam con la bragueta del pantalón abierta y su miembro por fuera cubierto con un yeso. Para darle aún mayor tinte cómico a la situación, se colocó un cabestrillo para sostenerlo y lo hizo firmar por todos sus compañeros del equipo.

Lejos de sentirse avergonzado por el momento o por la imagen que brindó en Países Bajos, el futbolista decidió ironizar y bromear en Twitter respecto al accidente.

It takes some balls to win in Dortmund.

Hope the post is ok. 🍒😉



COME ON AJAX! ❌❌❌ pic.twitter.com/oqCojIYVGy