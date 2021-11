https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Señalan que hubo muchos aumentos en autopartes como en impuestos, lo que obligó a que se reunieran para tomar la decisión de ir en busca de la actualización del reloj en carácter de “urgente”.

Desfasaje del 100% Taxistas rosarinos irán el lunes al Concejo a pedir un 40% de aumento en la tarifa

Ignacio Pellizzón

Entre todas las instituciones de taxis de Rosario se pusieron de acuerdo para ir este lunes al Concejo a solicitar una actualización de la tarifa en un 40%. Irán con la idea de solicitar el aumento en concepto de “emergencia”.

El principal motivo que argumentan los taxistas para llevar el reclamo al Palacio Vasallo es el incremento que vienen sufriendo “la patente, los seguros, los coches, los impuestos, el combustible”, entre otros, indicó a Mirador Provincial el referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis y Remises de Rosario (Catiltar).

En base a sus estimaciones, el desfaje en la tarifa “roza el 100%”, por eso “vamos al Concejo a pedir este aumento en carácter de emergencia”. La intención es ir “achicando la brecha” ante la imposibilidad de compensar la diferencia con “subsidios”, algo que sí le sucede al Sistema Urbano de Pasajeros (TUP).

“Hace un mes le habíamos solicitado al Ente de la Movilidad que hiciera un estudio de costos, porque el último era de mayo. Y como sabemos que los tiempos políticos no son los nuestros, decidimos ir a buscar ese aumento y qué este vigente ya para el 1° de diciembre”, afirmó Díaz.

El salario de un taxista se rige por 8.400 fichas que, hoy en día, son cerca de 45 mil pesos. Si se convalidara la actualización tarifaria exigida, el sueldo podría llegar a rondar los 63 mil pesos.

Crítica a las nuevas chapas

La Municipalidad de Rosario anunció que se licitarán 500 chapas del servicio de taxis ante el boom de demanda de unidades que se disparó en el último mes. A su vez, poco más de 200 son licencias ya otorgadas y caducadas, y otras 300 se incorporarán a partir de ahora. Para poder lograr esto, el Ejecutivo envió al Concejo una solicitud de ordenanza.

No solamente se trata de cumplir con una demanda social, sino también con la paridad de género en el rubro, un reclamo histórico que vienen llevando adelante las mujeres. Por eso, la mitad de las chapas se entregarán a titulares de taxis mujeres.

En Rosario, actualmente, hay habilitadas unas 3.875 licencias de taxis. En total son 3.620 unidades las que están funcionando, mientras que 225 se encuentran en caución. También, hay que agregarle 208 chapas que se encuentran caducas, por lo que no están operativas.

Con relación a la cantidad de empleados, hay en el registro municipal 13.840 personas habilitados para manejar taxis. Lo llamativo es que 13.074 son varones y solamente 766 son mujeres, es decir, menos del 6% del padrón.

“Nosotros no estamos en desacuerdo con las que están caduca, porque sí deberían haber salido tiempo atrás, pero se debería haber hecho un estudio real de factibilidad para ver si existía esa demanda de taxis en la calle”, expresó el referente de Catiltar al respecto.

“Dicen que hay 13 mil conductores, entre choferes y titulares, pero nosotros notamos que cada vez hay menos choferes. Por eso pedimos que se haga un reempadronamiento para luego armar una bolsa de trabajo, hacer una capacitación y motivar a choferes para que se suban a los taxis. Estamos abiertos al diálogo, para seguir mejorando la calidad del servicio y satisfacer la demanda”, añadió.

“Porque si no actualizamos la tarifa y no motivamos que los choferes se suban a las unidades, que es la problemática real que afecta al sector, entonces no se puede saber a ciencia cierta la demanda concreta que hay”, concluyó.

Nuevas licencias, paso a paso

En el proceso de adjudicación, tendrán prioridad los actuales conductores del sistema. Y cada una de estas nuevas chapas, tendrá otorgado el permiso de prestación por un lapso de 10 años.

En cuanto al cronograma, estarán operativos bajo el régimen de 16 horas, con prioridad en el servicio que se brinda los fines de semana y los considerados horarios pico de demanda.

El municipio insistió en aclarar que "se continuará monitoreando la prestación del servicio, analizando el cumplimiento de los cronogramas y la demanda de viajes" y en ese punto, no descartaron la posibilidad de incorporar aún otras nuevas licencias al servicio en un corto plazo.

Además, recordaron que la grilla del servicio actual se implementó por primera vez en el mes de octubre, en un trabajo en conjunto del que formaron parte las distintas organizaciones que nuclean a los taxistas, sean choferes y titulares.