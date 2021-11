https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.11.2021 - Última actualización - 11:44

11:42

A 10 días de las elecciones

No inaugurarán obras ya terminadas y en funcionamiento en María Teresa

El presidente Comunal, Gonzalo Goyechea, no tiene contrincantes en los comicios del 14 de noviembre. Aseguró que “mejorar el pueblo es nuestra obligación”.

Crédito: Sur24.

El Litoral en en

A 10 días de las elecciones No inaugurarán obras ya terminadas y en funcionamiento en María Teresa El presidente Comunal, Gonzalo Goyechea, no tiene contrincantes en los comicios del 14 de noviembre. Aseguró que “mejorar el pueblo es nuestra obligación”. El presidente Comunal, Gonzalo Goyechea, no tiene contrincantes en los comicios del 14 de noviembre. Aseguró que “mejorar el pueblo es nuestra obligación”.

Pese a estar a 10 días de las elecciones generales, en María Teresa decidieron no hacer actos de inauguración de tres importantes obras que ya está utilizando la comunidad, “porque mejorar el pueblo es nuestra obligación”, según afirmó el jefe comunal Gonzalo Goyechea, y detalló que las obras representaron una inversión superior a los 30 millones de pesos. El presidente comunal señaló que “lo conversamos con el grupo que me acompaña y todos estuvieron de acuerdo en que los ciudadanos nos votaron precisamente para llevar adelante esta transformación que estamos realizando con tanto esfuerzo de la comunidad. Nos eligieron para esto. Entonces no tiene demasiado sentido hacer un acto, o ruido, para mostrar lo que hemos hecho; porque no es ni más ni menos que lo tenemos que hacer. El pueblo ya inauguró esas obras sin pedirnos permiso, porque ya las utiliza y disfruta”. En la misma línea, Goyechea, que es farmacéutico en su profesión privada, consideró que “es como si yo pidiera que me aplaudieran por entregar medicamentos en la farmacia. Es lo que tengo que hacer. Para eso la gente viene al mostrador”. Foto: Sur24. “Los vecinos de María Teresa saben que estas obras han sido posible gracias al acompañamiento del gobernador Omar Perotti. Explicamos todo el tiempo. lo positivo que es para nosotros que el gobierno provincial esté en sintonía con la Comuna. ️ Y sabemos que el gobernador coincide con nosotros, lo importante es transformarle la vida a la gente, como lo estamos haciendo”, reflexionó. Obras ejecutadas Las obras que se construyeron y habilitaron, sin mediar acto de inauguración, son la transformación del Acceso General López, que abarcó la repavimentación de una de las manos de esa arteria, la pavimentación desde cero de la otra mano que era de calzada natural. Se construyó además el cantero central, colocando arbolado y luces LED, transformando ese ingreso en una moderna avenida de cuatro manos, dos de ingreso y dos de egreso. Otra de las obras es la revalorización de la calle Pedro Loretto y de la plazoleta Loretto. Los trabajos demandaron una inversión de 4 millones de pesos, y la transformación consistió en la construcción de la calle (que ahora es de adoquines), el cantero central con un trabajo de diseño arquitectónico de primer nivel, iluminación, colocación de juegos, mesas y bancos para la plazoleta. La tercera obra es la remodelación del edificio donde funcionará el CANYF (Centro de Atención a la Niñez y Familia). El centro por ahora funciona en la sala Rincón de Amor. La mano de obra y la adquisición del edificio se realizaron con fondos comunales, y la puesta en marcha contó con un aporte del gobierno de Omar Perotti de 2.029.000 pesos para la compra de materiales. Foto: Sur24. “El acompañamiento del gobierno de Omar Perotti es central en este proceso de transformación y modernización que está viviendo María Teresa. Los mariateresenses lo podemos comprobar tan sólo saliendo a las calles de nuestro pueblo y mirando a nuestro alrededor. Tras años de postergación vino este hombre a acompañarnos, a hacer posible un Estado eficiente y presente. A devolvernos aquello de lo que nos habían privado”, afirmó Goyechea. Además de estas obras, desde la Comuna informaron que “se está proyectando una reforma de la plaza Centenario, con una revalorización del Monumento a la Madre. Se están ejecutando las obras en el Plan Incluir Pueblo Viejo, donde el convenio con la provincia es por 13 millones de pesos. Como recién hemos ejecutado el 40% de la obra solo recibimos ese 40%. A medida que se avance con la obra, se rinde y nos remiten el dinero. Se continúan colocando luces LED y en diciembre comenzaremos con la construcción de 13 viviendas”.

El Litoral en en

Temas: