En medio de esos porrazos de visitante (Argentinos, Patronato), el equipo campeón del "Barba" vuelve a dar pelea ante su gente. Hace ocho partidos que está invicto en el Cementerio.

A las 15.45 de este sábado ante Platense Lo mejor de Colón es que juega en Santa Fe

Luego del inesperado traspié frente al débil Patronato, el campeón legítimo y vigente del fútbol argentino buscará recuperar su ADN en el mejor de los estados: Colón local, en el Cementerio de los Elefantes y con todo el empuje de sus miles de hinchas. Este sábado, desde las 15.45 (horario corrido por las altas temperaturas), llegará un entonado Platense que cambió desde la llegada de Claudio Spontón, el ex ídolo "calamar" que llegó como interino de Leo Madelón y ahora se quedó a cargo del puesto de DT en Vicente López. Sin confirmar y con varias dudas, lo mejor que le puede pasar a Colón es jugar de local: hace ocho partidos que no pierde.

Incluso, desde que se dio la vuelta del público a los estadios en la Argentina, Colón empató un juego (el de Banfield, la noche del gran festejo) y ganó dos verdaderas batallas contra equipos complicados como el Talleres de Alexander Medina (escolta de River) y el siempre duro Estudiantes de La Plata con el "Vikingo" Ricardo Zielinski. Con más de 20.000 almas y aforo abierto, el "Negro" busca recuperar su mejor cara para empezar a "jugar" la final del Madre de Ciudades el próximo 18 de diciembre en Santiago del Estero.

Fue muy duro el mensaje de Eduardo Domínguez luego del 0-2 ante Patronato en el Presbítero Bartolomé Grella de la ciudad de Paraná, respecto de ese abanico de sensaciones que manifiesta el DT. Habló de un mensaje al grupo que no está llegando y en virtud de ello hubo varias charlas con los players en el camino previo a este sábado marrón ante Platense en Santa Fe.

"Me gustaría hacer un mea culpa, porque el mensaje llega en un partido y al siguiente no. Entonces me incluyo. Ahora se viene otro partido importante en nuestra casa. Sabemos que el hincha nos hace más fuertes. Necesitamos que el hincha nos exija y no que nos agradezca tanto. Es lindo cuando te lo dicen en la calle, pero necesitamos que nos exijan. Sé que en nuestra casa lo hace, porque así no nos alcanza. Por momentos el equipo juega bien y otros donde corre detrás de la pelota", fueron esas crudas palabras que retumbaron en las paredes del vestuario visitante del Grella.

Además, casi al mismo tiempo, los referentes del plantel se auto-convocaron para encontrar una salida camino a la gran final del año, casi con seguridad frente al River de Marcelo Gallardo. "Los jugadores están preocupados y quieren salir ya de esa imágen del otro día", admiten en el Mundo Colón en las horas previas a cruce con el "Calamar".

En cuanto al once titular, el desgarro confirmado de Paolo Goltz y el problema de salud que tiene el colombiano Wilson Morelo, le quitan al entrenador Eduardo Domínguez dos jugadores de indudable jerarquía, mucho más en estos momentos donde los necesita a todos. A su vez, recupera al capitán Christian Bernardi, del mismo modo que apelará al oficio de Bruno Bianchi para seguir insistiendo con una línea de cinco para defender al lado de "Cachorro" Burián.

Un probable once del "Barba" para este sábado, frente a Platense, sería con Leonardo Fabián Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Bruno Bianchi, "Chelo" Delgado y Piovi; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro; Nico Leguizamón o Alexis Castro y Facundo Farías.

Más allá de los nombres y pensando "largo", ya posiblemente contra River Plate en el Madre de Ciudades, hay una idea del entrenador de sostener y trabajar la línea de cinco. Con Goltz, con Bianchi o con el que se muestre mejor. Pero, sin dudas, la idea es defender con ese bloque compacto y los dos "5" tradicionales del campeón (Aliendro-Lértora).

Acaso lo que está más en discusión es quiénes deben ser los otros tres en el nuevo Colón: los que rompan líneas para atacar en los metros finales. En principio, si el capitán está bien, ocupa uno de esos lugares. Estando Bernardi adentro, quedan dos casilleros libres, algo que seguramente discutirán Castro, Legui, Pierotti, Farías.

De los golpes duros e inesperados, como del otro día en el Grella, hay que salir rápido. Es la idea del DT. Por eso, lo mejor que le puede pasar ahora a este Colón es jugar en Santa Fe con el aliento de su gente. Acá, en el Cementerio de los Elefantes, hace ocho fechas que no conoce la derrota el campeón legítimo y vigente de la Argentina.

El DT de Platense respeta al campeón

Claudio Spontón, ex ídolo calamar y actual entrenador de Platense, habló con Radio Gol 96.7 en la previa al partido de este sábado a las 15.45 frente a Colón en el Cementerio de los Elefantes.

"Soy de Malabrigo, un poco más al norte de Vera, ahí tengo a mi mamá y a mi hermano. Hace un año y medio que no voy, ahora para las fiestas me toca volver. Puedo hablar maravillas de Malabrigo, me crie ahí y es para mi el mejor lugar del mundo; pero la profesión y los sueños me llevaron a otro lado", dijo el "Rusito"-

"Trabajando en reserva tres o cuatro años he podido contagiar un sentido de pertenencia hacia el club, que los chicos sientan los colores y puedan desarrollar muchas cosas. Sirve para que las condiciones del club sean las mejores o más cómodas; los formadores y los trabajadores allegados al club se deben encargar de darle a los chicos lo que necesitan", sintetizó el orientador "calamar" por la 96.7.

"Mi relación con Leo (Madelón) es muy buena, cuando estuvo en Platense teníamos mucho diálogo, nos encontrábamos, charlábamos, hacíamos trabajos en conjunto con la reserva y la primera; el trato siempre fue bárbaro. Leo no tuvo los resultados que se esperaban, pero yo cuando se nombraban los posibles técnicos que podían llegar a Platense, Leo me parecía la mejor opción", agregó el ahora DT "marrón".

"Ser alguien de la casa le agrega un plus a la responsabilidad que uno tiene, eso me obliga a trabajar más y que dé todo de mi para que vaya todo bien. Nunca puse en la balanza la exposición, lo que hice como jugador terminó y hoy estoy en otra etapa con otras responsabilidades. Hoy todos los equipos son difíciles, uno tiene que enfocarse en que el próximo partido siempre es el más importante, sacando a algunos equipos, es muy difícil tener una buena regularidad en este fútbol".

Finalmente, del rival sabalero, Spontón aseguró: "Con Colón nos vamos a encontrar con un equipo con muy buenos jugadores, con un trabajo muy grande detrás con Eduardo (Domínguez), son los últimos campeones del torneo y eso también hay que respetarlo. Nosotros venimos con mucha confianza y seguridad. Nos vamos a enfrentar a un rival que como local va a intentar tomar la iniciativa, nosotros tenemos que estar tranquilos y hacer las cosas como estamos haciendo para seguir sumando".